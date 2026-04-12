به گزارش ایلنا، ساختمان سازمان لیگ امروز شاهد ترافیک سنگین چهره‌های تاثیرگذار فوتبال کشور بود. در حالی که تمامی نگاه‌ها به خروجی جلسه روز یکشنبه دوخته شده، مدیران عامل باشگاه‌ها یکی پس از دیگری وارد مقر سازمان لیگ شدند تا در نشستی که مهدی تاج و حیدر بهاروند شخصاً مدیریت آن را بر عهده داشتند، بر سر سرنوشت لیگ برتر به رایزنی بپردازند.

اگرچه سازمان لیگ تا این لحظه سیاست سکوت خبری را پیش گرفته، اما قاب تصاویر حکایت از حضوری حداکثری دارد. چهره‌هایی نظیر پیمان حدادی، علی تاجرنیا، منوچهر نیکفر، حسین خبیری و سایر مدیران ارشد باشگاهی در این کارزار حضور داشتند. در این میان، صندلی خالی نماینده تراکتور به وضوح جلب توجه می‌کرد؛ هرچند محمدرضا زنوزی شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای، رسالت باشگاه خود را حمایت از ادامه بازی‌ها دانسته بود تا موضع تبریزی‌ها پیش از شروع جلسه مشخص باشد.

نقطه ثقل این نشست، تقابل مستقیم و معنادار مدیران استقلال و پرسپولیس بود. علی تاجرنیا و پیمان حدادی در حالی که در مجاورت یکدیگر نشسته بودند، دو دیدگاه کاملاً متضاد را نمایندگی کردند. هر دو غول پایتخت بر طبل ادامه لیگ می‌کوبند، اما استقلال با تکیه بر صدرنشینی فعلی، خواهان معرفی به عنوان قهرمان در صورت لغو احتمالی است؛ پیشنهادی که با مخالفت صریح و شدید سرخ‌پوشان روبرو شده است.

در سوی دیگر میدان، منوچهر نیکفر سکان‌دار سپاهان که تیمش به رتبه دوم سقوط کرده، با رد هرگونه فرمول برای تعیین قهرمان اداری، مدعی شد طلایی‌پوشان انگیزه بالایی برای بازپس‌گیری صدر و فتح جام در میدان مسابقه دارند. این پافشاری سپاهان برای بازگشت به لیگ در حالی صورت می‌گیرد که صنایع فولاد مبارکه در پی جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده، اما میل به فوتبال در اصفهان همچنان زنده است.

حضور عالی‌ترین مقام فدراسیون فوتبال در این جلسه، وزن بالای تصمیمات اتخاذ شده را نشان می‌دهد. با این حال، حقیقت آن است که حتی توافق باشگاه‌ها نیز تحت‌الشعاع شرایط کلان کشور قرار دارد.

فوتبال ایران که از ۹ اسفندماه و با آغاز حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به کما رفته است، اکنون پس از ۴۴ روز التهاب و رسیدن به وضعیت آتش‌بس، در انتظار چراغ سبز مراجع امنیتی است.

باید منتظر ماند و دید آیا استارت دوباره لیگ از اردیبهشت‌ماه زده خواهد شد، یا پرونده این فصل با سناریوهایی نظیر تعویق به بعد از جام جهانی و یا حتی ابطال مسابقات بسته می‌شود.

انتهای پیام/