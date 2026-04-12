اولتیماتوم پپ در جاده قهرمانی
لغزش ممنوع، جام در دستان آرتتاست
سرمربی منچسترسیتی با هشدار جدی به شاگردانش، هرگونه تساوی یا شکست در بازیهای آتی را به معنای پایان رویاپردازی برای قهرمانی و تقدیم جام به آرسنال دانست.
به گزارش ایلنا، لغزش غیرمنتظره آرسنال در کورس مدعیان، اگرچه روحیه تازهای به کالبد منچسترسیتی دمیده است، اما پپ گواردیولا به خوبی میداند که مسیر پیشرو تا چه اندازه لغزنده و دشوار خواهد بود. سیتی با وجود داشتن دو بازی عقبافتاده و در پیش بودن تقابل سرنوشتساز هفته آینده برابر آرسنال، فعلاً تمام تمرکز خود را بر روی نبرد روز یکشنبه در استمفوردبریج معامله کرده است.
سکاندار سیتیزنها با صراحتی بیسابقه به شاگردانش گوشزد کرده که هرگونه نتیجهای جز پیروزی در غرب لندن، میتواند به قیمت از دست رفتن تمام آرزوهایشان تمام شود.
در حالی که تنها هشت فینال تا پایان فصل باقی مانده، دیگر هیچ فضایی برای کوچکترین اشتباه در محاسبات این تیم وجود ندارد. آبیهای منچستر که همیشه به دلیل بردهای متوالی و بیرحمانه در هفتههای پایانی زبانزد بودهاند، حالا تحت فرمان پپ موظف هستند تا ماه می هیچ امتیازی را از دست ندهند.
از نگاه گواردیولا، در شرایط فعلی جدول، رکورد پیروزیهای مطلق تنها راهی است که میتواند جام قهرمانی را همچنان در اتحاد نگه دارد و مانع از قدرتنمایی رقبای لندنی شود.
پپ گواردیولا به خبرنگاران گفت: «صحبتکردن درباره آرسنال؟ اگر در استمفوردبریج نبریم که جای آسانی برای نتیجه گرفتن نیست، شاید حتی لازم نباشد پیش از بازی با آرسنال نشست خبری برگزار کنیم چون همه چیز تمام میشود. همه این را میدانند. شما میدانید، من میدانم، بازیکنان میدانند، همه میدانند. همه انگلیس میداند. خب، چند بازی مانده است؟ باید همه را ببری، همه را. حتی یک تساوی هم نه. فراموشش کنید.
هاله قهرمانی باعث نمیشود احساس کنید که بردها خود به خود به دست بیایند. برای بیشتر بازیکنان، نه حالا بلکه در گذشته نزدیک، موضوع این بوده است: خب، ما بارها این کار را انجام دادهایم، میتوانیم دوباره انجامش دهیم.
اما این چیزی نیست که یک فصل لیگ برتر را تعریف کند. فصل لیگ برتر ۱۱ ماه است و در این ۱۱ ماه بازیهای زیادی بوده است که خوب بودیم اما آنقدر خوب نبودیم که ببریم. چون حالا ما هفتم یا هشتم لیگ نیستیم، دوم هستیم و میجنگیم. این فصل بدی نیست.»