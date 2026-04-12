کودتای آلگری در خانه آتالانتا
اسپالتی: این پیروزی فراتر از یک برد معمولی بود
سرمربی یوونتوس با تمجید از نمایش جنگنده شاگردانش در نبرد نفسگیر مقابل آتالانتا، این سه امتیاز حیاتی را کلید اصلی موفقیتهای بزرگ تیمش در ادامه فصل دانست.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه خانگی آتالانتا شب پرالتهابی را پشت سر گذاشت؛ جایی که تیم میزبان در نیمه نخست با ارائه یک بازی هجومی، شاگردان لوچانو اسپالتی را برای مدتهای طولانی در نیمه خودی محبوس کرد، هرچند این تسلط مطلق در نهایت با بیدقتی مهاجمان به ثمر ننشست.
با این حال، برخلاف جریان بازی، این بانوی پیر بود که از فرصتطلبی خود استفاده کرد و در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم، از ناهماهنگی خط دفاعی حریف به گل رسید. ضربه بوگا که پس از برخورد به مارکو کارنزکی تغییر جهت داد، تور دروازه آتالانتا را لرزاند تا یوونتوس با تکیه بر همین گل بادآورده و مدیریت هوشمندانه بازی، برتری خود را تا سوت پایان حفظ کند.
اسپالتی به اسکای اسپورت ایتالیا گفت: «در نیمساعت اول خیلی تحت فشار بودیم، چون آتالانتا تیم خوبی است و ما در هیچ شرایطی نمیتوانستیم پاسکاری کنیم، چون آنها دائماً پرس میکردند.»
«مجبور بودیم فقط دفاع کنیم. در نیمه دوم اما بازی کاملاً متفاوت شد و در سطح برابر بازی کردیم. معمولاً این ما بودیم که از برتریمان استفاده نمیکردیم و وقتی سوار بازی بودیم گل نمیزدیم و جریمه میشدیم، اما این بار برعکس شد.»
اسپالتی ادامه داد: «اینها بازیهایی هستند که بیشتر از سه امتیاز ارزش دارند. متأسفانه در بهترین شرایط وارد این مسابقه نشدیم، چون کنان ییلدیز و فرانسیسکو کونسیسائو هر دو مشکلات بدنی داشتند. تصمیم گرفتم آنها را از ابتدا بازی بدهم و ببینم چه میشود. هر دو کمی پایینتر از حد معمول بودند و تورام هم مشکل داشت.»
«در نیمه اول هم اشتباهاتی داشتیم، مثلاً به کونسیسائو فرصت ندادیم در کنارهها که نقطه قوتش است حرکت کند. وقتی چند چیز را اصلاح کردیم و بهتر هماهنگ شدیم، نیمه دوم کاملاً متفاوت شد.»
«در بازی کوپا ایتالیا تاوان سنگینی برای عملکردمان دادیم. امشب آنها توپ را از یک سمت به سمت دیگر منتقل میکردند، ما را عقب میراندند، و ما هم نمیتوانستیم ساختارمان را حفظ کنیم.»
«این یکی از ضعفهای ماست؛ خط دفاعیمان گاهی بیش از حد عقب مینشیند و تحت فشار قرار میگیرد، بهویژه مقابل تیمی با ویژگیهای آتالانتا.»
بسیاری از تیمها بازی مقابل آتالانتا را سخت میدانند، بهخصوص حالا که رافائله پالادینو راه سرمربی قبلی، جانپیرو گاسپرینی را ادامه داده و همین باعث شده یارگیری نفر به نفر اهمیت بیشتری پیدا کند.
اسپالتی افزود: «در فوتبال مدرن معمولاً به سمت یارگیری نفر به نفر میروید، اما وقتی این کار را میکنید، اگر یک یارگیری اشتباه شود، کل ساختار فرو میریزد.»
«قبلاً مالکیت توپ مهمترین آمار بود، اما حالا کسی به آن توجهی ندارد؛ مهم این است که چطور از این قفسهای کوچک فردی که بازیکنان در آن قرار میگیرند، خارج شوید.»
«آتالانتا در ابتدای بازی کاملاً با ریتم مسابقه هماهنگتر بود، در جابهجاییها از راست به چپ دقیقتر عمل میکرد و ما مسیرهای پاس را پیدا نمیکردیم. در نیمه دوم چند بار توپ را پس گرفتیم و میتوانستیم در ضدحمله خطرناکتر باشیم، اما پاسهای عمقیمان اشتباه بود.»
او در پایان گفت: «با توجه به اینکه برخی بازیکنان امشب شرایط خوبی نداشتند، از این خوشحالم که تلاش کردند و برای تیم جنگیدند.»