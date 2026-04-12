خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طعنه مدیرعامل پرسپولیس به احتمال قهرمانی استقلال
کد خبر : 1772408
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه نشست حیاتی تعیین تکلیف لیگ، مدیرعامل پرسپولیس با حمله به ایده رای‌گیری برای انتخاب قهرمان، سناریوی معرفی استقلال به عنوان قهرمان لیگ در اتاق‌های دربسته را به چالش کشید.

به گزارش ایلنا، ساختمان سازمان لیگ از دقایقی پیش میزبان یکی از جنجالی‌ترین نشست‌های تاریخ لیگ برتر است؛ جایی که قرار است سران فوتبال و مدیران باشگاه‌ها پشت میز مذاکره بنشینند تا تکلیف این فصل بلاتکلیف را روشن کنند. این جلسه قرار است به تمام شایعات درباره نحوه خاتمه رقابت‌ها، معرفی فاتح جام و گزینش مسافران آسیایی پایان دهد.

پیمان حدادی در آستانه ورود به این ماراتن مدیریتی، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال توافق جمعی برای قهرمانی استقلال، با لحنی تند و پرسش‌برانگیز واکنش نشان داد و گفت: مگر تیم‌ها می‌توانند قهرمان معرفی کنند؟

عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس در واکنش به این موضوع که ممکن است سرنوشت لیگ با ابزار رای‌گیری نهایی شود، خاطرنشان کرد: اصلا رای‌گیری نیست. اگر قرار است رای‌گیری شود، باید جامعه هواداری هر تیم را در نظر بگیرند. انشالله بعد از جلسه در خدمت‌تان هستم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار