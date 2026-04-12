شوک پیرمرد تمامنشدنی به سلسائو؛ بازگشت جنجالی تیاگو سیلوا در ۴۱ سالگی
مدافع باسابقه فوتبال برزیل در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد و احتمال میرود بار دیگر برای تقویت خط دفاعی زردپوشان به اردوی تیم ملی فراخوانده شود.
به گزارش ایلنا، دوری تیاگو سیلوا از پیراهن زرد برزیل که پس از وداع دردناک با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در دیدار مقابل کرواسی آغاز شده بود، احتمالاً به پایان میرسد. در شرایطی که فاصله چندانی تا آغاز دوره بعدی جام جهانی باقی نمانده، صحبتهای تازه کارلو آنچلوتی گمانهزنیها را درباره بازگشت این مدافع سالخورده برای یک رقص پایانی در عرصه ملی به اوج رسانده است.
سرمربی سابق رئال مادرید که سابقه همکاری با ستارههای بزرگ را دارد، زبان به تحسین از مدافع جدید پورتو گشود؛ بازیکنی که از زمان پیوستن به این تیم پرتغالی در ماه ژانویه، ۹ بار در ترکیب اصلی به میدان رفته است.
آنچلوتی در مصاحبه با نشریه اکیپ تأکید کرد که ملاک او برای انتخاب بازیکنان تنها کیفیت است و اگر مهرههای باسابقه بتوانند آمادگی بدنی خود را در سطح بالا حفظ کنند، سن و سال مانعی برای حضور آنها در تیم نخواهد بود.
او برای اثبات دیدگاه خود درباره تداوم درخشش در فوتبال حرفهای امروز، به وضعیت یکی از هافبکهای محوری خود در سانتیاگو برنابئو اشاره کرد تا نشان دهد تیاگو سیلوا نیز میتواند داستانی مشابه را در تیم ملی برزیل رقم بزند.