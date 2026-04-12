زنوزی:
بازیکنان تراکتور مانند سربازان وطن با تمام توان بازی کنند
مالک باشگاه تراکتور میگوید با توجه به شرایط نگران کسب نتیجه نیستم.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، محمدرضا زنوزیمطلق با حضور در هتل محل اقامت تیم در استانبول، اظهار کرد: ما جنگ آمریکایی - صهیونیستی را با استقامت و پیروزی پشت سر گذاشتهایم. متأسف هستیم که این جنگ باعث شد تعدادی از عزیزانمان را از دست بدهیم، اما به دنیا ثابت کردیم که از یک وجب خاک خود نمیگذریم. نیروهای مسلح و مردم ما کاری کردند که دنیا متحیر شد و جای تقدیر دارد.
وی افزود: در مقابل مردم ایران سر تعظیم فرود میآورم، چرا که پیروز اصلی این جنگ، مردم و نیروهای مسلح بودند و زبان از وصف رشادت این عزیزان قاصر است. پاینده باد ایران.
زنوزی با تاکید بر اینکه دنیا به قدرت ایران پی برد، بیان کرد: نظم جدیدی در جغرافیای جهان رقم خورد. امیدوارم بیش از این سربلند شویم. ما به دنیا ثابت کردیم از جانمان میگذریم اما از یک وجب خاک نمیگذریم.
وی خاطرنشان کرد: برخی به ما انگ تجزیهطلبی میزدند، در حالی که ما تجزیهطلب خاک نیستیم، بلکه تجزیهطلب وطنفروشان هستیم که باید به سزای عمل خود برسند. کسانی که میگفتند به کشور حمله شود، خائن هستند و متأسفم برای این افراد. کسی که خون ایرانی در رگهایش باشد، نمیتواند چنین خیانتی به وطن کند.
مالک باشگاه تراکتور در ادامه گفت: فوتبال مدتهاست به دلیل شرایط جنگی تعطیل شده است. شنیدهام قصد دارند لیگ به صورت متمرکز آغاز شود که پیشنهاد من نیز همین بود. باید لیگ را شروع کنیم تا به جهان نشان دهیم کشور ما پابرجاست و امسال نباید صرفاً به جایگاه تیمها توجه کنیم.
وی افزود: ما به تصمیم فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش احترام میگذاریم و از مسئولان این نهادها تشکر میکنیم. آنها زحمات زیادی کشیدهاند. همچنین در این جنگ، ورزشکاران و دانشآموزانی را در شهرستان میناب از دست دادیم که به خانوادههای آنان تسلیت عرض میکنم.
زنوزی تصریح کرد: دنیا ۴۷ سال است ما را تحریم کرده، اما با وجود این تحریمها پاسخ این جنگ را دادیم. در حالی که دنیا تنها با بسته شدن یکماهه تنگه هرمز نتوانست این شرایط را تحمل کند.
وی ادامه داد: این جنگ، جنگی ناجوانمردانه علیه ایران بود. حمله در میانه مذاکرات، نشاندهنده نامردی است. اتفاقات ناگواری برای ورزشکاران، دانشآموزان و غیرنظامیان رخ داد که مجدداً تسلیت میگویم.
مالک باشگاه تراکتور درباره دیدار پیشرو در لیگ نخبگان، اظهار کرد: اگر جنگ ادامه پیدا میکرد، باتوجه به شرایط کشور عربستان و منطقه، قصد داشتیم در عربستان بازی نکنیم و در این خصوص به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز نامه زده بودیم، اما با توجه به آتشبس، تصمیم تغییر کرد. از مسئولان باشگاه و کادرفنی خواستم در این بازی حضور داشته باشند.
وی افزود: میدانم بازیکنان تمرینات مستمر نداشتهاند و کار سختی پیش رو دارند، اما شما مردان روزهای سخت هستید و باید با تمام توان برای سربلندی کشور تلاش کنید. بازیکنان ما سربازان کشور هستند و از بازیکنان خارجی نیز میخواهم به خاطر علاقه به پیراهن تراکتور با تمام توان بازی کنند.
زنوزی درباره فصل آینده گفت: سال آینده تیمی قویتر خواهیم بست. تغییرات گسترده نخواهیم داشت، چرا که تیم کاملی داریم و تنها در یکی دو پست نیاز به تقویت داریم. از نظر امکانات و شرایط نیز وضعیت بهتری خواهیم داشت و با قدرت ادامه میدهیم.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگ نیز تعهدات مالی تراکتور به روز بوده و این روند ادامه خواهد داشت.
مالک باشگاه تراکتور با تشکر از بزرگان تیم، کادرفنی و مدیریت باشگاه، گفت: میتوانستیم نتایج بهتری کسب کنیم که بنا به دلایلی محقق نشد. از آقای دراگان اسکوچیچ و کادرشان نیز بابت زحماتشان قدردانی میکنم. ما یک تیم واقعی بودیم و به قهرمانی رسیدیم.