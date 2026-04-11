بارسلونا ۴-۱ اسپانیول ؛ فرش قرمز پهن شد: لالیگای دوم برای یامال
بارسلونا از توقف رئال مادرید استفاده کرد و با نتیجه ۴-۱ اسپانیول را شکست داد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا همچنان از لغزشهای رئال مادرید نهایت استفاده را میبرد و حالا عملاً روی فرش قرمز به سمت قهرمانی لالیگا قدم برمیدارد. این تیم با ۹ امتیاز اختلاف پیشتاز است و تنها ۲۱ امتیاز دیگر تا پایان فصل باقی مانده. پیروزی قاطع در دربی مقابل اسپانیول سه امتیاز دیگر به حسابش اضافه کرد و پس از ضربه روحی شکست ۲-۰ برابر اتلتیکو در لیگ قهرمانان، بار دیگر آنها را به وضعیت خوب برگرداند.
این وضعیت چیزی جز بردن بازیها و تمرکز روی امکان کامبک در متروپولیتانو نیست. هرگز نباید بارسلونا را مرده فرض کرد؛ و اگر در نهایت هم از لیگ قهرمانان حذف شوند، حریفان بهای بسیار سنگینی برای حذف آنها خواهند پرداخت.
فلیک برخلاف چیزی که ممکن بود تصور شود، برای بازی سهشنبه به بسیاری از بازیکنان اصلی استراحت نداد. ناراحتی پدری جدی نبود و او در ترکیب اصلی قرار گرفت؛ همانطور که لامین یامال هم بازی کرد و همچنان نمیخواهد حتی یک دقیقه را از دست بدهد. مهمترین تغییر، حضور گاوی در ترکیب اصلی بود. در طرف مقابل، اسپانیول که هنوز در سال ۲۰۲۶ طعم پیروزی را نچشیده، همچنان در سراشیبی قرار دارد و احتمالاً فرصت حضور در رقابتهای اروپایی فصل آینده را که در دسترسش بود، از دست خواهد داد. تیم مانولو گونزالس مقاومت چندانی نشان نداد، بهویژه پس از اینکه در دقیقه ۱۰ گل اول را دریافت کرد.
بازی با شدت بالایی آغاز نشد. در برابر عقبنشینی بازیکنان اسپانیول، بارسلونا با در اختیار گرفتن کامل توپ کار را در دست گرفت و یکبار دیگر از ضربات ایستگاهی برای باز کردن قفل بازی استفاده کرد. کرنری که لامین یامال ارسال کرد و ضربه سر فران تورس که از یارگیری کارلوس رومرو عبور کرد و تبدیل به گل شد. این گلی بود که مدتها دنبالش بود؛ شماره ۷ بارسلونا از ژانویه گل نزده بود و در بسیاری از بازیها کمی کمفروغ به نظر میرسید. لبخندی که هنگام شادی پس از گل زد، همهچیز را نشان میدهد. بارسلونا به بهترین نسخه فران تورس نیاز دارد.
این گل تغییر زیادی در روند بازی ایجاد نکرد. اسپانیول همچنان هیچ نشانهای از واکنش نشان نمیداد و بارسلونا همهچیز را مطابق میل خود کنترل میکرد. لامین بار دیگر نشان داد که انگیزه زیادی دارد و پیش از رسیدن به نیمساعت بازی، یک پاس گل فوقالعاده دیگر به فران تورس داد تا او با ضربهای ظریف، در حالی که دیمیتروویچ نیمخیز شده بود، توپ را وارد دروازه کند. همهچیز در حالی که هنوز یک ساعت از بازی باقی مانده بود، عملاً تمام شد.
اسپانیول در نیمه اول فقط یک موقعیت داشت؛ ضربه چیپ دولان که به تیر دروازه نزدیک شد. همین. همهچیز مشخص بود. در نیمه دوم، مارک کاسادو به جای جرارد مارتین وارد زمین شد؛ بازیکنی که دچار ناراحتی عضلانی شده و حالا حضورش برای بازی لیگ قهرمانان یک تردید جدی محسوب میشود. اسپانیول هم برای هجومیتر شدن، روبرتو را به جای دولان به میدان فرستاد.
لامین یامال همچنان هر کاری که میخواست انجام میداد و گل سوم فقط مسئله زمان بود. این گل هم توسط فران تورس به ثمر رسید، اما به دلیل آفساید اریک گارسیا مردود اعلام شد. در عوض، برخلاف انتظار، این اسپانیول بود که با گل پول لوسانو اختلاف را کم کرد و دوباره به بازی برگشت. شاگردان مانولو گونسالس از افت شدت بازی بارسلونا استفاده کردند و فلیک هم در واکنش، رشفورد و کانسلو را به میدان فرستاد.
پیروزی پرگل در پایان
رشفورد بلافاصله پس از ورودش فرصت داشت کار را تمام کند، اما کند عمل کرد و دیمیتروویچ مانع شد. کانسلو هم با یک شوت از راه دور تلاش کرد. گل اول اسپانیول باعث شد سرنوشت بازی همچنان نامشخص بماند، اما با وجود بهتر شدن اسپانیول در نیمه دوم، بارسلونا خیلی تحت فشار قرار نگرفت. یک پاس اشتباه از کانسلو بهترین موقعیت مهمان را ایجاد کرد، اما روبرتو با اختلافی اندک به توپ نرسید.
دقایق پایانی بسیار پراتفاق بود: بازگشت دییونگ به میادین، گل سوم بارسلونا توسط لامین برای تکمیل نمایش درخشانش، و در نهایت گل چهارم توسط رشفورد با پاس دییونگ. بارسلونا همچنان به امتیازگیری ادامه میدهد و قهرمانی لالیگا در دسترس است، اما لیگ قهرمانان داستان متفاوتی دارد.