سنپائولی 0-5 بایرن مونیخ ؛ حمله برقآسا برای وحشت رئال
بایرن مونیخ با ارائه یک نمایش بینقص و بیرحمانه، سن پائولی را در خانهاش تحقیر کرد تا فاصله در صدر جدول به عدد ۱۲ برسد.
به گزارش ایلنا، اگر کسی گمان میکرد غیبت هری کین و استراحت دادن به ستارههای اصلی میتواند ترمز ماشین گلزنی ونسان کمپانی را بکشد، امشب در استادیوم میلرنتور پاسخی کوبنده دریافت کرد. بایرن مونیخ در شبی که مالکیت ۷۶ درصدی توپ را در اختیار داشت و بیش از ۸۰۰ پاس بین بازیکنانش رد و بدل شد، ثابت کرد که برای قهرمانی در بوندسلیگا هیچ مانعی به رسمیت نمیشناسد.
نبرد مقابل سن پائولی که با بارش نوارهای کاغذ رنگی روی چمن آغاز شده بود، خیلی زود به سمفونی یکطرفه باواریاییها تبدیل شد.
بازی به دقیقه ۹ نرسیده بود که جادوی جمال موسیالا آغاز شد. ارسال خطکشی شده کنراد لایمر از جناح راست، روی سر موسیالا نشست تا او با یک ضربه سر دقیق، قفل دروازه واسیل را باز کند.
بایرن که با ترکیب چرخشی وارد زمین شده بود، به معنای واقعی کلمه نبض بازی را در دست گرفت به شکلی که میزبان در نیمه اول حتی یک لمس توپ هم در محوطه جریمه مانوئل نویر نداشت. البته تیر دروازه در دقیقه ۲۹ مانع از دبل موسیالا شد، اما این تازه شروع طوفانی بود که برای نیمه دوم ذخیره شده بود.
نیمه دوم، حکایتِ به قول نظامیها «بلیتسکریگ» یا جنگ برقآسای مونیخیها بود. هفت دقیقه پس از شروع نیمه، لئون گورتزکا با یک شلیک والی تماشایی روی کاشته ارسالی کیمیش، حساب کار را دو بر صفر کرد.
اما این پایان کار نبود؛ هنوز فریادهای شادی مونیخیها به پایان نرسیده بود که گورتزکا توپ را از مدافع حریف دزدید و مایکل اولیسه را صاحب توپ کرد. ستاره فرانسوی که این روزها بهترین وینگر اروپا لقب گرفته، با خونسردی تمام مدافع روبرویش را محو کرد و توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا در میان سوتهای کرکننده هواداران میزبان، بایرن کار را عملا تمام کند.
در حالی که نیکلاس جکسون، جانشینِ هری کین، با دوندگی بیامانش خط دفاعی سن پائولی را کلافه کرده بود، مزد زحماتش را در دقیقه ۶۵ گرفت. او روی پاس هوشمندانه موسیالا گل چهارم را زد و در دقیقه ۸۸ هم با یک توپربایی عالی از کاپیتانِ حریف، لقمهای آماده برای رافائل گررو ساخت تا گل پنجم بایرن به سادهترین شکل ممکن به ثمر برسد. حتی دخالت VAR در لحظات پایانی که گل دوم گورتزکا را به دلیل آفسایدی میلیمتری مردود اعلام کرد، نتوانست از سنگینی این شکست برای هامبورگیها کم کند.
نکته جالب بازی، حضور اندیایه پدیده ۱۸ ساله و گامبیایی بایرن بود که اولین بازی رسمیاش را برای تیم بزرگسال انجام داد تا نشان دهد کارخانه بازیکنسازی بایرن همچنان فعال است.
با این پیروزی قاطع، بایرن مونیخ ۷۶ امتیازی شد و حالا با ۱۲ امتیاز اختلاف نسبت به دورتموند، تنها به یک برد دیگر نیاز دارد تا سی و چهارمین قهرمانی تاریخ خود را جشن بگیرد. کمپانی حالا با خیالی آسوده از بابت لیگ، تمام تمرکزش را روی نبرد برگشت مقابل رئال مادرید میگذارد؛ تیمی که امشب نشان داد حتی با نفرات ذخیرهاش هم میتواند هر حریفی را در اروپا به زانو درآورد.