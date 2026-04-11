لیورپول 2-0 فولام ؛ دستگرمی نبرد با پاریس در آنفیلد

به گزارش ایلنا، آنفیلد امروز شاهد طلوع ستاره‌ای بود که شاید تا سال‌ها نامش در تالار افتخارات مرسی‌ساید طنین‌انداز شود. در حالی که هواداران لیورپول با بیم و امید به جدول نگاه می‌کردند و اعتراض به قیمت بلیت‌ها جو ورزشگاه را تحت تاثیر قرار داده بود، ریو انگوموها، الماس ۱۷ ساله آرنه اشلوت تمام معادلات را به هم ریخت.

او در دقیقه ۳۶ با یک حرکت انفرادی تماشایی، مدافعان فولام را به اشتباه انداخت و با ضربه‌ای کات‌دار و بی‌نقص، دروازه لنو را باز کرد تا با ۱۷ سال و ۲۲۵ روز سن، رکورد رحیم استرلینگ را بشکند و به جوان‌ترین گلزن تاریخ لیورپول در آنفیلد تبدیل شود.

شاگردان مارکو سیلوا هنوز از شوک گل اول بیرون نیامده بودند که محمد صلاح، پادشاه مصری لیورپول، به ناکامی‌اش در گلزنی‌ در آنفیلد پایان داد. در دقیقه ۴۰، روی نبوغ انگوموها و استپ عالی خاکپو، صلاح با ضربه‌ای دقیق نتیجه را دو بر صفر کرد تا لیورپول با خیالی آسوده راهی رختکن شود. صلاح با این گل، آمار گل‌های خود در آنفیلد را به عدد ۱۰۸ رساند تا تنها تیری آنری را از نظر تعداد گلزنی در ورزشگاه‌های خانگی تیمهای انگلیسی بالاتر از خود ببیند.

اما نیمه دوم، حکایتِ «بقا در برابر طوفان» بود. فولام که چیزی برای از دست دادن نداشت، با ۱۴ شلیک به سمت دروازه مامارداشویلی، جهنمی برای خط دفاعی لیورپول ساخت. تعویض‌های زودهنگام اشلوت و بیرون کشیدن انگوموها و فریمپونگ، تا حد زیادی زهر حملات میزبان را گرفت و باعث شد فشار روی دروازه سرخ‌ها به اوج برسد. رائول خیمنز و چوکوئزه بارها تا مرز باز کردن دروازه لیورپول پیش رفتند، اما یا بی‌دقتی خودشان و یا ایستادگی فن‌دایک مانع از بازگشت شد. در یک صحنه مشکوک هم لوکیچ دروازه را باز کرد اما پرچم کمک‌داور، شادی سفیدپوشان را نقش‌برآب کرد.

نکته نگران‌کننده برای لیورپولی‌ها، مصدومیت کرتیس جونز در اواخر نیمه اول بود که اشلوت را مجبور به استفاده از گراونبرخ کرد؛ اتفاقی که در آستانه دیدار سرنوشت‌ساز با پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان، می‌تواند برنامه‌های مربی هلندی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، ثبت اولین کلین‌شیت لیورپول در لیگ برتر از ماه فوریه تا امروز، بهترین خبر برای اشلوت بود تا تیمش را با روحیه‌ای مضاعف آماده نبرد با یاران لوئیس انریکه کند.

لیورپول با این سه امتیاز حیاتی، در فاصله دو امتیازی استون ویلای رده چهارمی قرار گرفته و رسما به کورس کسب سهمیه بازگشته است. اگرچه مدیریت بازی در ۲۰ دقیقه پایانی کمی ضعیف بود و لیورپول ۱۹ شوت از سمت حریف دریافت کرد، اما نمایش درخشان انگوموها و ویرتز (که رکورد خلق موقعیت را جابجا کرد) ثابت کرد که لیورپولِ جدید، هنوز اسلحه‌های مخفی زیادی برای غافلگیر کردن رقبا در اختیار دارد.

