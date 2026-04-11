ترکیب اتلتیکو مادرید مقابل سویا
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید با ترکیبی مشخص در دیدار برابر سویا به میدان میرود. در این مسابقه خوان موسو با بازوبند کاپیتانی درون دروازه قرار دارد.
در خط دفاعی، مارک پوبیل، دیگو مارتینز، خاویر بونار و خولیو دیاز چهار مدافع اصلی اتلتیکو را تشکیل میدهند. در خط میانی نیز مندوزا به همراه آلکس بائنا و تیاگو آلمادا وظیفه هدایت بازی را بر عهده دارند و اوبد وارگاس و رایانه در کنارهها به میدان میروند.
در خط حمله، الکساندر سورلوث مهاجم نوک اتلتیکو است و امید اصلی گلزنی این تیم محسوب میشود. همچنین بازیکنانی مانند آنتوان گریزمان، خولین آلوارز و مارکوس یورنته روی نیمکت حضور دارند و میتوانند در جریان مسابقه وارد زمین شوند.