رکوردشکنی تماشاگران در نیوکمپ
حضور بیش از ۶۰ هزار هوادار در نیوکمپ، رکورد تماشاگران این فصل را شکست.
به گزارش ایلنا، حضور ۶۰ هزار و ۷۳۶ تماشاگر در ورزشگاه نیوکمپ نشاندهنده اشتیاق بالای هواداران بارسلونا برای حمایت از تیمشان در یکی از دیدارهای حساس فصل بود.
این آمار رکورد قبلی حضور تماشاگر در دیدار تیم زنان بارسلونا مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا را پشت سر گذاشت و نیوکمپ بازسازیشده را به پرتماشاگرترین ورزشگاه فصل تبدیل کرد. بازگشایی بخش «گل نورد» یا جایگاه شمالی نیز باعث افزایش ظرفیت ورزشگاه و ایجاد فضایی پرشور برای این مسابقه شد.
پیش از این دیدار بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید با حضور ۵۹ هزار تماشاگر رکورددار بود، اما اکنون با حضور بیش از ۶۰ هزار هوادار، رکورد جدیدی در این ورزشگاه ثبت شد. حتی در بازیهای پرگل بارسلونا برابر تیمهایی مانند نیوکاسل و سویا نیز چنین استقبالی از سوی هواداران دیده نشده بود.
مدیران بارسلونا این استقبال گسترده را نشانهای از اهمیت بالای مسابقه و حمایت هواداران در مسیر قهرمانی لالیگا میدانند و معتقدند بازگشت پرشور تماشاگران میتواند به احیای جایگاه اقتصادی و ورزشی باشگاه کمک کند.