بازگشت مهاجم جدید تیم ملی ایران به ترکیب استاندارد لیژ

به گزارش ایلنا، دنیس اکرت که در دو هفته گذشته ژوپیر لیگ بلژیک مقابل تیم‌های وسترلو و لوون در ترکیب ابتدایی استاندارد لیژ قرار نداشت، پس از نمایش درخشان در دیدار اخیر، دوباره به جمع ۱۱ بازیکن اصلی تیمش بازگشت.

این مهاجم در نخستین بازی باشگاهی خود پس از فیفادی برابر لوون از دقیقه ۶۰ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و با گرفتن یک پنالتی و ثبت دو پاس گل، نقش مهمی در عملکرد تیمش داشت؛ نمایشی که باعث شد در دیدار امشب برابر وسترلو از ابتدا به میدان برود.

اکرت در فصل جاری ژوپیر لیگ بلژیک ۲۸ بار برای استاندارد لیژ به میدان رفته و ۵ گل به ثمر رسانده است. دیدار استاندارد لیژ مقابل وسترلو و یاران اللهیار صیادمنش در چارچوب هفته دوم مرحله پلی‌آف لیگ بلژیک، از ساعت ۱۹:۴۵ امشب آغاز می‌شود.

