انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون پارادوومیدانی

به گزارش ایلنا، با حکم مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، سیدعلی کریمی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد. این انتصاب با اعلام روابط عمومی فدراسیون پارادوومیدانی انجام شده است.

در بخشی از این حکم آمده است:

جناب آقای سیدعلی کریمی

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست دبیری فدراسیون پارادوومیدانی جمهوری اسلامی ایران" منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته‌های فدراسیون، زمینه را جهت رشد، توسعه و شکوفایی ورزش پارادوومیدانی فراهم نمایید و در انجام امورمحوله موفق و پیروز باشید.

