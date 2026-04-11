گزارش تمرین پرسپولیس/ با حضور آقا کریم و بدون مغز متفکر

به گزارش ایلنا، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از وقفه ۳۸ روزه، از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این جلسه تمرینی اوسمار ویرا و دستیاران خارجی او به همراه بازیکنان خارجی تیم شامل باکیچ، بیفوما، اورونوف و سرگیف حضور نداشتند. سروش رفیعی نیز که در خارج از کشور به سر می‌برد با هماهنگی باشگاه در تمرین غایب بود.

افشین پیروانی، سرپرست پیشین پرسپولیس که به دلیل سفر به آمریکا از سمت خود کنار گذاشته شده، دیگر غایب این تمرین بود. همچنین میلاد محمدی، محمدحسین صادقی و یعقوب براجعه نیز در این جلسه تمرینی حضور نداشتند.

انتهای پیام/