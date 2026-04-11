سفر تراکتور به ترکیه برای بازی با شبابالاهلی
کاروان تیم فوتبال تراکتور برای حضور در دیدار مقابل شبابالاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا، صبح امروز از تبریز راهی ترکیه شد.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم فوتبال تراکتور صبح امروز شنبه ۲۲ فروردین از تبریز به صورت زمینی راهی شهر وان ترکیه شد تا مسیر سفر خود برای دیدار برابر شبابالاهلی امارات در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا را آغاز کند.
با ورود اعضای تیم به وان، کاروان تراکتور مورد استقبال مدیران باشگاه واناسپورت ترکیه قرار گرفت. شاگردان محمد ربیعی پس از توقفی کوتاه در این شهر، با پرواز راهی استانبول خواهند شد.
طبق برنامه، اعضای تیم فردا از استانبول عازم جده عربستان میشوند تا خود را برای دیدار مقابل شبابالاهلی آماده کنند. همچنین قرار است بازیکنان خارجی تراکتور نیز در استانبول به سایر اعضای کاروان ملحق شوند تا ترکیب تیم برای این مسابقه کامل شود.