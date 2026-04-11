لژیونر جدید در راه است؟ ستاره تیم ملی والیبال در آستانه انتقال به لیگ ژاپن
یکی از ستارههای تیم ملی والیبال ایران در آستانه تجربهای تازه قرار گرفته و احتمال دارد فصل آینده برای حضور در لیگ ژاپن راهی این کشور شود.
به گزارش ایلنا، امین اسماعیلنژاد، چهره برجسته و یکی از ارکان اصلی تیم ملی والیبال ایران که در ماههای گذشته به واسطه یک آسیبدیدگی بدموقع مجبور به دوری از سطح اول رقابتها شده بود و به همین علت نتوانست در مسابقات مهم جام جهانی نیز کشورمان را همراهی کند، در آستانه آغاز فصل جدید با مسیر تازهای در دوران حرفهای خود روبرو شده است.
اکنون اخبار و گمانهزنیهای جدیدی پیرامون آینده ورزشی او به گوش میرسد. بر اساس شنیدهها، این ستاره نامآشنا به توافقات نهایی با یک باشگاه مطرح حاضر در لیگ والیبال سرزمین آفتاب تابان دست یافته است و شواهد امر حاکی از آن است که در کارزار سال آتی، لباس تیم هیروشیما را بر تن خواهد کرد تا ماجراجوییهای باشگاهی خود را در قاره کهن پیگیری نماید.
نگاهی به کارنامه لژیونر شدن این بازیکن نشان میدهد که وی در گذشته تجربیات ارزشمندی در بالاترین سطح والیبال اروپا کسب کرده است. او پیشتر با حضور در رقابتهای باشگاهی لهستان و پوشیدن پیراهن تیم نامدار اسکرا بلخاتف، عملکردهای درخشانی را از خود به نمایش گذاشت و تحسین کارشناسان را برانگیخت. علاوه بر این، اسماعیلنژاد یک دوره حضور مقطعی و کوتاه را نیز در مسابقات لیگ ترکیه تجربه نمود؛ هرچند که پایان این مسیر با تلخکامی همراه بود و تیمی که وی در آن توپ میزد، در نهایت نتوانست سهمیه خود را حفظ کند و به دسته پایینتر مسابقات باشگاهی این کشور سقوط کرد.
با وجود این فراز و نشیبها و وقفه به وجود آمده در روند بازیهای رسمی او، کیفیت فنی این بازیکن قدرتی همچنان مورد تایید کامل کادر فنی تیم ملی است. بر همین اساس، در تازهترین سیاهه منتشر شده از سوی پیاتزا برای شرکت در مسابقات حساس لیگ ملتها و دیگر تورنمنتهای ملی در سال جاری، نام این ستاره ایرانی بار دیگر در بین نفرات دعوتشده گنجانده شده است تا مشخص شود سرمربی تیم همچنان حساب ویژهای روی تواناییها و بازگشت شکوهمندانه او باز کرده است.