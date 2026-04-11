فصل درخشان کاپیتان اروگوئهای؛ ستاره بیچونوچرای رئال مادرید
کاپیتان اروگوئهای رئال مادرید در فصل جاری با نمایشهای درخشان و تاثیرگذار به یکی از مهمترین مهرههای تیم تبدیل شده و در اوج آمادگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، عنوان برجستهترین مهره ترکیب لوسبلانکوس در کارزار فعلی برازنده این هافبک اهل آمریکای جنوبی است و دادههای آماری نیز مهر تاییدی بر این ادعا میکوبند.
این ستاره پرتلاش، هماکنون در اوج پختگی و درخشانترین مقطع از دوران حضورش در سانتیاگو برنابئو روزگار میگذراند. با خروج نامهای بزرگی همچون تونی کروس و لوکا مودریچ از جمع کهکشانیها، او توانسته است به خوبی خلاء موجود را پر کرده و به قطب اصلی و رهبر بلامنازع خط میانی مادریدیها مبدل گردد.
بررسی کارنامه اخیر وی نشان میدهد که این بازیکن اروگوئهای طی ۲۴ حضور گذشتهاش با لباس قوهای سپید، مستقیماً در خلق ۱۸ صحنه گلزنی ایفای نقش کرده است. جزئیات این رکورد خیرهکننده شامل ثبت ۱۰ گل و ارسال ۸ پاس منجر به گل برای همتیمیهایش میشود که او را از این حیث، در صدر فهرست موثرترین بازیکنان تیم قرار میدهد.
اهمیت و وزن فنی این بازیکن در تقابل شامگاه گذشته کهکشانیها مقابل خیرونا بار دیگر به اثبات رسید. در مسابقهای که با ناکامی و توقف خانگی شاگردان مادرید همراه بود، او موفق شد تنها گل تیمش را وارد دروازه حریف کند تا بیش از پیش ثابت شود که به چه مهرهای غیرقابل جایگزین و سرنوشتسازی ارتقا یافته است.
با این وجود، تضاد تلخی میان درخشش فردی و افت تیمی به چشم میخورد؛ چرا که علیرغم فرم ایدهآل و اوجگیری این هافبک توانمند، اوضاع کلی باشگاه اسپانیایی در رقابتهای امسال به هیچ وجه مساعد ارزیابی نمیشود و شواهد حاکی از آن است که پایتختنشینان در مسیر پایان بردن یک سال فوتبالی دیگر بدون کسب هیچگونه افتخار و جامی قرار دارند.