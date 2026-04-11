شوک به تیتیها در آستانه نبرد آسیا؛ دو ستاره پشت سر پاسپورت ماندند
در حالی که کاروان تراکتور آماده جدال مرگ و زندگی در لیگ نخبگان است، خبر خط خوردن اجباری دو مهره کلیدی به دلیل مشکلات خروجی، اردوی سرخپوشان را در بهت فرو برد.
به گزارش ایلنا، ظهر امروز کاروان تیم فوتبال تراکتور در مسیری متفاوت، ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد تا از طریق فرودگاه وان راهی استانبول و در نهایت جده شود. اما در اتفاقی غیرمنتظره، مهدی شیری و مهدی حسینی، دو ستاره تعیینکننده این تیم، به دلیل اعتبار نداشتن پاسپورتهایشان از همراهی تیم بازمانده و در تبریز ماندنی شدند.
این دو بازیکن با وجود اینکه از مدتها قبل فرآیند تعویض مدارک خود را آغاز کرده بودند، اما به دلیل شرایط بحرانی ناشی از آغاز جنگ تحمیلی و اختلال در سیستمهای خدماتی، موفق به دریافت گذرنامههای جدید خود نشدند. با این حال، کادر مدیریتی باشگاه تراکتور با فوریت وارد عمل شده و در تلاش است طی ۲۴ ساعت آینده این گره اداری را باز کند تا ستارههای جامانده خود را به اردو برسانند.
شیری و حسینی که نقشی حیاتی در طراحی حملات و کمربند میانی تراکتور ایفا میکنند، در تمرینات ۴۸ ساعت اخیر با آمادگی بالایی ظاهر شده بودند. همین آمادگی باعث شده تا محمد ربیعی حساب ویژهای روی آنها باز کند و امیدوار باشد که این دو مهره کلیدی، فردا در لیست مسافران نهایی جده قرار بگیرند.
نکته قابل توجه اینجاست که علاوه بر این دو بازیکن، تعدادی دیگر از اعضای تیم نیز با مشکل مشابهی روبرو شدهاند. پیشبینی میشود با رفع موانع، این گروه از اعضای تیم صبح فردا به صورت زمینی از مرز عبور کرده و خود را به جمع قرمزپوشان ملحق کنند تا تراکتور با تمام قوا برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران در عربستان صفآرایی کند.