استوری بیرانوند برای حضور در آسیا

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند در آستانه دیدار تراکتور برابر شباب‌الاهلی امارات در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، اهمیت این مسابقه را برای نماینده ایران یادآور شد.

تراکتور که با عملکردی موفق از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کرده، اکنون باید در مرحله حذفی به مصاف نماینده امارات برود. این مسابقه قرار است به میزبانی عربستان برگزار شود و کاروان تیم تبریزی برای حضور در این دیدار به صورت زمینی راهی این کشور خواهد شد.

این در حالی است که از نهم اسفند و در پی شرایط جنگی ایجادشده در کشور، مسابقات فوتبال باشگاهی برای مدتی تعطیل شده بود و تیم‌ها از برگزاری رقابت‌های رسمی دور مانده بودند.

در همین خصوص، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تراکتور در صفحه شخصی خود نوشت: «بعد از وقفه نسبتا طولانی، با انگیزه‌ای مضاعف و روحیه‌ای تازه تمرین کردیم تا برای مسابقه آسیایی آماده شویم. رقابتی که اهمیت بسیار زیادی دارد.»

او که در فیفادی مارس نیز همراه تیم ملی در اردوی ترکیه حضور داشته، در ادامه نوشت: «نخستین رقابت رسمی فوتبال ایران بعد از جنگ 40 روزه توجه زیادی را به خود جلب کرده و قطعا بازگشت فوتبال ایران می‌تواند نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و ایجاد همبستگی میان مردم ایفا کند.»

بیرانوند در پایان صعود به دور یک چهارم را آرزو کرده است: «امیدواریم با عملکرد درخشان تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشیم و شادی را به هواداران خود و مردم عزیز کشور سرافرازمان هدیه کنیم.»

