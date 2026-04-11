به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس، آرسنال روز شنبه در استادیوم خانگی خود و با حمایت سکوهای پرشور امارات، پذیرای بورنموث خواهد بود. پیروزی در این نبرد خانگی برای شاگردان میکل آرتتا، به معنای برداشتن گامی بلند به سوی جام قهرمانی و پایان دادن به سال‌ها انتظار هواداران لندنی است.

درحالی که توپچی‌ها مهیای میزبانی از بورنموث می‌شوند، بوی یک فرصت طلایی در اردوی این تیم به مشام می‌رسد. قرمزهای لندن این شانس را دارند که پیش از آنکه رقبای اصلی‌شان به میدان بروند، فاصله خود را در صدر جدول به عدد خیره‌کننده ۱۲ برسانند. این مسابقه از آن دست لحظات سرنوشت‌ساز فصل است که در آن آمادگی جسمانی و مدیریت زمان، هم‌تراز با تاکتیک‌های مربیان، برنده را تعیین می‌کند.

برگزاری این بازی پیش از سایر مدعیان، کلید کنترل جو روانی لیگ را به دست آرتتا داده است؛ چرا که یک برد مقتدرانه، فشار خردکننده‌ای را به تعقیب‌کنندگان منتقل می‌کند، هرچند هرگونه لغزش احتمالی می‌تواند ورق را کاملاً برگرداند. در بخش پزشکی نیز اخبار داغی پیرامون بازگشت بوکایو ساکا، مارتین اودگارد و یورین تیمبر به گوش می‌رسد، اما غیبت آن‌ها در تمرینات روز پنج‌شنبه، ابهام‌ها را برای حضور در ارنج اصلی افزایش داده است.

اراده آرسنالی‌ها برای فتح این میدان، نشان‌دهنده اتمسفر پیروزی در باشگاه است. آن‌ها به دنبال چیزی فراتر از سه امتیاز هستند و می‌خواهند ریتم هجومی خود را حفظ کنند. کای هاورتز و گابریل مارتینلی که با همکاری درخشان خود در میانه هفته گل برتری را در دقایق پایانی به ثمر رساندند، اکنون مدعیان جدی حضور در ترکیب اصلی محسوب می‌شوند؛ به ویژه در شرایطی که لئاندرو تروسار در سال ۲۰۲۶ با افت محسوس در گلزنی روبرو شده است.

ترکیب احتمالی آرسنال برابر بورنموث: داوید رایا، موسکرا، ویلیام سالیبا، گابریل ماگالاش، ریکاردو کالافیوری، مارتین زوبیمندی، دکلان رایس، نونی مادوئکه، کای هاورتز، گابریل مارتینلی و ویکتور گیوکرش.

