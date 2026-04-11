به گزارش ایلنا، در یکی از سرنوشت‌سازترین تقابل‌های فصل لالیگا، بارسلونا و اسپانیول در شرایطی روبروی هم قرار می‌گیرند که هر دو تیم برای تحقق اهداف نهایی خود به سه امتیاز این دربی نیاز حیاتی دارند. کاتالان‌ها قصد دارند با عبور از سد رقیب سنتی، جایگاه خود در صدر جدول را مستحکم کرده و با خیالی آسوده آماده نبرد حساس اروپایی برابر اتلتیکو مادرید شوند. در آن سوی میدان، اسپانیول به خوبی آگاه است که شکست دادن صدرنشین، عملاً ماندگاری آن‌ها در سطح اول فوتبال اسپانیا را برای فصل آینده قطعی می‌کند.

هانسی فلیک برای این مسابقه، فرانکی دی یونگ را پس از سپری کردن دوران مصدومیت دوباره در لیست دارد، اما طبق اعلام رسمی این سرمربی، ستاره هلندی بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

فلیک استراتژی مشابهی را برای پدری در نظر گرفته است؛ بازیکنی که در جدال قبلی برابر اتلتیکو به دلیل احساس ناراحتی جزئی، در بین دو نیمه از زمین خارج شده بود. لیست غایبان بارسا در این دیدار شامل مارک برنال، آندریاس کریستنسن و رافینیا می‌شود که به دلیل آسیب‌دیده گی قادر به همراهی تیم نیستند.

در اردوی رقیب، مانولو گونزالس با هدف خلق یک شگفتی بزرگ در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ تیمش را آرایش می‌دهد. او تقریباً تمامی مهره‌های اصلی خود را در اختیار دارد، به استثنای خاوی پوادو که با مصدومیت دست‌ و پنجه نرم می‌کند و کلمنس ریدل که به علت محرومیت از حضور در این بازی منع شده است.

ترکیب احتمالی بارسلونا برای دربی کاتالونیا: خوان گارسیا، ژول کنده، رونالد آرائوخو، پائو کوبارسی، آلخاندرو بالده، اریک گارسیا، گاوی، لامین یامال، فرمین لوپز، مارکوس رشفورد و فران تورس.

انتهای پیام/