به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان لیگ پیش از اعلام آتش بس نیز به باشگاه‌‎ها آماده‌باش داده بود که برای شروع مجدد مسابقات ولو به صورت مجتمع و با فشردگی بازی‌ها خود را آماده کند. اکنون با اعلام آتش بس، این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و برخی باشگاه‌ها نیز از بازیکنان و کادرفنی خود درخواست کرده‌اند با حضور در محل تمرینات، خود را مهیای شروع دوباره لیگ کنند.

با این حال برخی باشگاه‌ها همچنان پافشاری بزرگی برای تعلیق این فصل و اعلام پایان آن دارند و به نظر می‌رسد دلایلی که برای این موضوع اعلام می‌کنند نیز کارشناسی و قابل توجه است. موضوعی که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

اعلام فرصت 15 روزه برای آماده سازی

اولین موضوع اعلام رسمی سازمان لیگ است که به باشگاه‌ها گفته فرصتی 15 روزه به آنها برای آماده سازی تمرینات پیش از شروع مسابقات خواهد داد. به فرض این موضوع و شروع تمرینات رسمی تیم‌ها از روز شنبه 22 فروردین‌ماه، لیگ باید از روز 7 اردیبهشت استارت بخورد! با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها از شروع احتمالی لیگ از 5 اردیبهشت نیز خبر می‌دهد که در این گزارش آن را ملاک قرار خواهیم داد.

از مسابقات این فصل لیگ برتر تقریبا هشت هفته یا به عبارتی دقیق‌تر 62 مسابقه باقی مانده است.

در اختیار داشتن ملی‌پوشان توسط قلعه‌نویی پیش از جام جهانی

سراغ موضوع دیگری برویم؛ جام جهانی از 21 خرداد ماه آغاز خواهد شد و امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، بازیکنان خود را از اول خرداد باید در اختیار داشته باشد و آنها را مهیای حضور در این رقابت کند. این به این معناست که سازمان لیگ فرصتی نهایت 25 روزه برای پایان دادن به این فصل خواهد داشت. پا را کمی فراتر بگذاریم و همان فرصت 30 روزه و در اختیار گذاشتن ملی‌پوشان را از 5 خرداد در نظر بگیریم. آیا شرایط انجام هشت هفته، 62 مسابقه طی 30 روز برای بازیکنانی که بیش از 40 روز است از تمرینات به دور بوده‌اند مهیاست؟!

بازی‌های همزمان برای هفته‌های پایانی سرنوشت ساز

طبق قوانین سازمان لیگ چهار هفته پایانی باید به صورت همزمان برگزار شود تا تکلیف تیم‌های قهرمان و صاحب سهمیه و سقوط کننده در شرایط عادلانه مشخص شود. اکنون به واسطه برگزاری مسابقات به صورت مجتمع و فشرده آیا این شرایط فراهم است؟

باید این موضوع را در نظر گرفت که تیم‌ها در شرایط فشار کنونی هر سه روز یک مسابقه باید برگزار کنند و شرایط جابجایی و اسکان نیز به واسطه تعطیلی پرواز و ... مهیا نیست. البته استان یا استان‌های همجوار و نزدیکی نیز که بتواند هشت استادیوم استاندارد و البته دارای امنیت را دارا باشند نیز فراهم نیست.

کمبود محل اسکان

بیشتر هتل‌های کنونی اکنون درگیر اسکان به آسیب‌دیدگان جنگی هستند و این موضوع سبب می‌شود تا تیم‌ها برای اسکان و اردوی خود با دردسر بزرگی مواجه شوند.

غیبت خارجی‌ها، کمبود بازیکن و احتمال آسیب دیدگی (حتی شما ملی‌پوش عزیز!)

در حال حاضر احتمال بازگشت اعضای خارجی تیم‌ها خیلی است. با این حال با در نظر گرفتن این موضوع که باشگاه‌ها قادر هستند از نفرات داخلی خود بهره ببرند نیز چالش‌های خاص خودش را دارد. فاصله کم بین بازی‌ها، نبود فرصت استراحت و ریکاوری لازم، اخراج و ... یک موضوع جدید به عنوان چالش کمبود بازیکن را در طول مسابقات احتمالا برای خیلی‌ از تیم‌ها شکل خواهد داد.

فشردگی بازی‌ها حتی برای بازیکنان ملی‌پوش نیز چالش برانگیز خواهد بود و مصدومیت احتمالی هر کدام از آنها می‌تواند حتی برنامه‌های تیم ملی و امیر قلعه نویی را نیز با خطر بزرگی مواجه کند.

مشکل اقتصادی باشگاه‌ها

اکنون خیلی از باشگاه‌ها تنها موفق به پرداخت 50 درصد تعهدات خود به بازیکنان شده‌اند. طبق برنامه آنها باید پیش از تعطیلات سال جدید حداقل 20 درصد دیگر به بازیکنان پرداخت می‌کردند و در شروع دوباره لیگ در سال جدید نیز الباقی مطالبات به تناوب و با توجه به شرایط تیم به بازیکنان و اعضای تیم پرداخت می‌شد. موضوعی که جنگ و تعطیلی لیگ همه چیز را تحت شعاع قرار داد و به دردسر بزرگی تبدیل شد.

خیلی از باشگاه‌های لیگ برتری نیز اکنون با خسارت جنگی مواجه شده‌اند. فولاد خوزستان، فولاد مبارکه سپاهان، آلومینیوم اراک به صورت ویژه با آسیب‌های جنگی مواجه شده‌اند و مشکلات اقتصادی گریبان دیگر تیم‌ها را هم به اشکال مختلف گرفته که بررسی آنها کاملا در دسترس است و در این گزارش به جزییات آن نپرداخته‌ایم.

با شروع لیگ مسلما بازیکنان و اعضای تیم انتظار این موضوع را دارند که به مطالبات خود دست یافته و فرصتی برای وعده و وعید آتی وجود نخواهد داشت. بنابراین متقاعد کردن آنها برای شروع تمرینات و البته مهمتر از آن حضور در لیگ، مستلزم پرداختی مناسب و انجام تعهدات خواهد بود که طبیعتا در شرایط فعلی خیلی از باشگاه‌ها از عهده آن برنخواهند آمد.

امنیت بازیکنان و باشگاه‌ها

کشورهای متجاوز در طول ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که هیچ وقت نمی‌توان به موضوع آتش بس و احترام آنها به حقوق بشر اطمینان داشت. حمله به چند مجموعه ورزشی طی همین روزهای اخیر و حتی به شهادت رساندن کودکان دانش آموز، موضوع توجه به امنیت بازیکنان و اعضای تیم را نیز با اهمیت بالا و مسوولانه‌تری از سوی متولیان فوتبال همراه می‌کند و آنها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

در نهایت جلسه نهایی رسیدگی به تصمیمات حول برگزاری فوتبال و لیگ برتر در شرایطی که دیگر رشته‌های ورزشی در تعطیلی کامل به سر می‌برند و بحثی در خصوص ادامه آنها وجود ندارد، روز یکشنبه با حضور مدیران لیگ برتری و مدیران ارشد فوتبال ایران برگزار خواهد شد و باید دید چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

