دلیل غیبت جلالی در تمرین استقلال

به گزارش ایلنا، با ازسرگیری تمرینات تیم‌های لیگ برتری پس از وقفه‌ای طولانی، استقلال نیز از امروز تمرینات خود را آغاز کرد. در این میان، غیبت ابوالفضل جلالی در نخستین جلسه تمرینی آبی‌پوشان باعث طرح برخی گمانه‌زنی‌ها شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این بازیکن با هماهنگی کادرفنی برای حضور در مراسم سالگرد مادربزرگ خود به شمال کشور سفر کرده و به همین دلیل در تمرین امروز شرکت نکرده است. طبق برنامه اعلام‌شده، جلالی از روز یکشنبه به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده بازمی‌گردد و تمریناتش را از سر خواهد گرفت.

جلالی که یکی از ملی‌پوشان فوتبال ایران محسوب می‌شود، در فیفادی اخیر نیز در فهرست تیم ملی حضور داشت و از گزینه‌های مدنظر برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

انتهای پیام/