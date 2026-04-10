پاسخ فلیک به جنگ روانی آربلوا/ وقتم را برای جواب دادن به او تلف نمیکنم
سرمربی بارسلونا با نادیده گرفتن حواشی رقیب دیرینه، بر تمرکز کامل شاگردانش روی برنامههای داخلی تیم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در آستانه دربی روز شنبه کاتالونیا برابر اسپانیول در چارچوب هفته سی و یکم لالیگا، بر اهمیت چرخش در ترکیب تیم تأکید کرد. بارسا با ۷۶ امتیاز و ۶ امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید صدرنشین لالیگا است، در حالی که اسپانیول با ۳۸ امتیاز در رده دهم قرار دارد. اظهارات او که پس از کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی توسط «موندو دپورتیوو» منتشر شد، نشاندهنده تعهد باشگاه به مدیریت فشار کاری بازیکنان است.
این سرمربی آلمانی اظهار داشت: «البته ما باید طبق معمول زمان بازی بازیکنان را مدیریت کنیم. ما کیفیت بسیار بالایی در ترکیب داریم و هر کسی که فردا بازی کند، عملکرد فوقالعادهای از خود به نمایش خواهد گذاشت.»
او درباره احتمال استراحت دادن به لامین یامال افزود: «همیشه برای او خوب است که بازی را از ابتدا شروع کند، اما باید ببینیم؛ من هنوز تصمیم نگرفتهام؛ تا فردا صبر خواهیم کرد.»
وی همچنین اضافه کرد که گاوی گزینهای جدی برای حضور در ترکیب اصلی است، هرچند هنوز تصمیم نگرفته که آیا این بازیکن جوان ۹۰ دقیقه کامل بازی خواهد کرد یا خیر. او ادامه داد: «خوشحالم که فرانکی دییونگ بازگشته است، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم. او در تمرینات احساس خوبی داشت و روی نیمکت خواهد بود.»
حواشی زیادی پیرامون بارسلونا وجود دارد
فلیک در خصوص اظهارات مطرح شده توسط آربلوا و بارسلونا گفت: «هیچ چیز. من انرژیام را برای این موضوع هدر نمیدهم. این دیدگاه اوست و من روی تیم خودم تمرکز کردهام.» این مربی آلمانی افزود: «من علاقهای به این مسائل ندارم؛ این ماهیت بازی است. سر و صدای زیادی وجود دارد، اما من به تیم گفتهام که روی خودمان تمرکز کنیم و نگران رئال مادرید نباشیم.»
او خاطرنشان کرد: «ما در موقعیت خوبی هستیم، باید در هر بازی پیروز شویم و فقط به خودمان فکر میکنیم.»
اظهارات آربلوا به آمار لیگ از سال ۲۰۰۰ اشاره داشت که نشان میدهد بارسلونا در لالیگا کارت قرمز کمتری نسبت به رئال مادرید دریافت کرده است، هرچند این اعداد در رقابتهای اروپایی به هم نزدیکتر هستند. آربلوا در پاسخ گفت: «شما دیدگاه من را درباره اتفاقاتی که طی سالیان متمادی در فوتبال اسپانیا رخ داده و هنوز هم گاهی اتفاق میافتد، میدانید؛ من نظرم را تغییر نخواهم داد.»
بحث به همینجا ختم نشد؛ از آربلوا درباره داوری دیدار بارسلونا و اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان نیز سوال شد که او پاسخ داد: «نمیخواهم وارد این نوع ارزیابیها شوم؛ ما دیدهایم که در طول هفتههای متمادی چه اتفاقاتی افتاده و همچنان رخ میدهد. نظر من همان چیزی است که بارها گفتهام.»
لالیگا یا لیگ قهرمانان؟
وقتی از فلیک پرسیده شد که آیا فکر کردن به بازی برگشت مقابل اتلتیکو مادرید ممکن است حواس تیمش را پرت کند، او پاسخ داد: «من اعتمادبهنفس دارم و بازیکنان تمرکز فوقالعادهای در تمرینات نشان دادهاند.» او درباره اهمیت نسبی لالیگا و لیگ قهرمانان اظهار داشت: «لیگ به شما اجازه میدهد سهمیه لیگ قهرمانان را بگیرید، اما هر مربی، بازیکن و هواداری رویای قهرمانی در این رقابتها را دارد و تمرکز ما روی همین است.»
وی افزود: «در هر مسابقه میتوانید ببینید که تیم در لیگ قهرمانان انگیزه بیشتری دارد و این همان رقابتی است که میخواهیم در آن پیروز شویم. ما باید وظیفه خود را در لالیگا انجام دهیم، اما مهمترین چیز قهرمانی در لیگ قهرمانان است؛ این هدف بازیکنان و باشگاه است.»
او در مورد آینده روبرت لواندوفسکی پاسخ داد: «من قبلاً به این سوال پاسخ دادهام و همیشه همان حرف را میزنم: اکنون زمان بحث در این باره نیست. ما هدف بزرگی داریم و هر بازیکن باید متمرکز بماند و بهترین عملکردش را ارائه دهد.»
نتیجه مقابل اتلتیکو مادرید "ناعادلانه" بود
بارسلونا با ارسال شکایتی رسمی به یوفا، به سطح داوری در جریان شکست ۲ بر ۰ مقابل اتلتیکو مادرید اعتراض کرده است. هانسی فلیک، سرمربی تیم، اذعان کرد: «من از نتیجه اعتراض اطلاعی ندارم، اما برای من و تیم خوب است که باشگاه از ما حمایت میکند، زیرا اتفاقی که افتاد ناعادلانه بود. یک اشتباه ممکن است یک بار رخ دهد، اما نه دو بار در این سطح.»
او افزود که کمکداور ویدئویی (VAR) برای این است که وقتی اشتباهی رخ میدهد دخالت کند و او احساس میکند که این عنصر در آن شب غایب بود. وی در پایان گفت: «چیزهای زیادی وجود دارد که میتوانیم در آنها پیشرفت کنیم. درست است که ما بهترین بازی خود را ارائه ندادیم و مرتکب اشتباهاتی شدیم، اما آنها روی نتیجه تأثیرگذار بودند.»