آخرین وضعیت سروش رفیعی برای بازگشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، سروش رفیعی هافبک تکنیکی و گلساز پرسپولیس همزمان با شروع جنگ و به واسطه حضور خانواده‌اش در کانادا راهی این کشور شد و طی روزهای اخیر در کنار همسر و دو فرزندش بوده است.

با این حال با توجه به برخی موضع‌گیری‌های سابق این بازیکن پیش از شروع جنگ و بعد از آن حضورش در کانادا، اکنون بحث‌های زیادی در خصوص بازگشت وی شکل گرفته است.

باشگاه پرسپولیس اما بی‌توجه به این موضوع پیگیر حضور تمامی بازیکنان خود برای شروع اولین تمرین بعد از آتش بس است. در گروه بازیکنان در پیامی از تمامی آنها خواسته شده که طبق برنامه اعلامی خود را در زمان مشخص شده به تهران رسانده و در محل اعلامی حضور یابند و هیچ بحث جداگانه‌ای درباره سروش رفیعی شکل نگرفته است.

در این میان برخی بحث‌های خارجی نیز در خصوص این بازیکن و اظهاراتش شکل گرفته است و گفته می‌شود که برخی نهادها نه در قالب موضع‌گیری که در نقدهایی مدعی شده بودند که این بازیکن پیش از این مسائل اظهاراتی داشت که بعد از آن با شروع جنگ خیلی زود اما راهی خارج از ایران شده که با صحبت‌هایش تفاوت داشته است.

موضوعی که البته کاملا در فضای صرفا گفتگو به میان آمده و بحثی در خصوص برخورد احتمالی با این بازیکن نبوده است. در نهایت گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس هیچگونه موضع‌گیری رسمی در خصوص سروش رفیعی دریافت نکرده و کاپیتان دوم پرسپولیس در زمان مقرر قادر خواهد بود همانند دیگر بازیکنان در محل تمرین این تیم حضور یافته و کار را دنبال کند.

خانواده سروش رفیعی سال‌هاست ساکن کانادا هستند و این بازیکن نیز معمولا در پایان لیگ و تعطیلات راهی این کشور شده تا با آنها دیدار کند و طی این مدت حتی در تمرینات پیش فصل نیز به دلیل مشکلات دریافت بلیت، چند روزی دیرتر به اردو ملحق شده بود.

باید دید در شرایط کنونی اما او قادر خواهد بود با دریافت بلیت و عزیمت پرماجرایی که به واسطه سختی تهیه بلیت و شرایط مسافرتی و... خود را در موعد مقرر به تهران رسانده و در کنار دیگر اعضای تیم کار را برای پایان دادن به این فصل دنبال کند یا خیر. هرچه که هست باشگاه پرسپولیس به صورت کاملا راسخ مدعی است که هیچ گونه بحثی در خصوص منع بازی کردن سروش رفیعی دریافت نکرده است و او قادر خواهد بود همانند گذشته در جمع نفرات این تیم بدون مشکل کار را دنبال کند.

