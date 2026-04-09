چادرملو نخستین تیم آغازکننده تمرینات لیگ برتر

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان تحت هدایت سعید اخباری از امروز پنج‌شنبه و از ساعت ۱۲ ظهر تمرینات گروهی خود را برای آماده‌سازی ادامه رقابت‌های بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) آغاز کرد.

با شروع این تمرین، چادرملو به نخستین تیم لیگ برتری تبدیل شد که به صورت رسمی تمرینات خود را از سر گرفته است. هرچند تیم تراکتور نیز قرار بود از ساعت ۱۶ تمریناتش را آغاز کند، اما این تیم یزدی بود که زودتر از سایر رقبا کار خود را شروع کرد.

در آغاز این جلسه تمرینی، اعضای تیم با ادای احترام به شهدای جنگ اخیر و گرامیداشت یاد رهبر شهید، ضمن اشاره به مقاومت ملت ایران در روزهای گذشته، بر تلاش و همدلی برای ادامه مسیر در رقابت‌های لیگ برتر تأکید کردند.

تمرینات چادرملو در حالی آغاز شد که بازیکنان خارجی این تیم به دلیل سفر به کشورهای خود در این جلسه حضور نداشتند و غایبان اصلی تمرین بودند.

رسانه رسمی باشگاه چادرملو اعلام کرد آغاز این تمرینات نشان‌دهنده عزم باشگاه برای حفظ جایگاه خود در سطح اول فوتبال ایران و بهبود شرایط در جدول رده‌بندی است. چادرملو که نماینده استان یزد در لیگ برتر محسوب می‌شود، در پایان هفته بیست‌وسوم با انجام ۲۲ مسابقه در رده پنجم جدول قرار دارد.

