درخشش نوراللهی، کلباء را از شکست نجات داد

به گزارش ایلنا، در دیدار آغازین هفته بیست‌ودوم لیگ برتر امارات، تیم‌های کلباء و الوحده از ساعت 17:25 امروز به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای که در آن چند بازیکن ایرانی دو تیم نقش متفاوتی داشتند.

در ترکیب الوحده، سامان قدوس و شهریار مغانلو از ابتدا در جمع 11 بازیکن اصلی قرار داشتند و احمد نوراللهی و امیرحسین سام‌دلیری نیز کار را از روی نیمکت آغاز کردند. در سوی دیگر، محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی‌پور در ترکیب ابتدایی حضور نداشتند و قربانی تنها در فهرست بازیکنان الوحده قرار گرفت.

الوحده خیلی زود به گل رسید و در دقیقه 9 روی پاس عمر خربین و ضربه تماشایی کریستین بنتکه، مهاجم سابق لیورپول، دروازه کلباء را باز کرد. در ادامه نیز خربین که چند روز قبل برابر النصر یک گل و یک پاس گل ثبت کرده بود، در دقیقه 19 پنالتی گرفته‌شده را خود به گل تبدیل کرد تا اختلاف به دو گل برسد.

در نیمه دوم احمد نوراللهی به زمین آمد و نقش مهمی در بازگشت تیمش ایفا کرد. ابتدا رنه ریواس در دقیقه 69 با ضربه سر روی ارسال کرنر اختلاف را کاهش داد و تنها دو دقیقه بعد، نوراللهی با ارسال دقیق از جناح راست، پاس گل دوم را برای ریواس فراهم کرد تا این بازیکن با شوت والی گل تساوی کلباء را به ثمر برساند.

در نهایت مسابقه با نتیجه 2 بر 2 به پایان رسید. کلباء با این تساوی 23 امتیازی شد و موقتاً به رده نهم جدول صعود کرد، در حالی که الوحده با 36 امتیاز در جایگاه چهارم باقی ماند و فرصت نزدیک شدن به رتبه سوم را از دست داد.

