به گزارش ایلنا، پس از اعلام آتش‌بس و توقف حملات به خاک ایران، باشگاه استقلال برنامه‌ریزی کرده تا دور جدید تمرینات خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر از روز جمعه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز کند.

در همین راستا مسئولان باشگاه استقلال به اوزجان بیزاتی، مربی ترکیه‌ای این تیم، اطلاع داده‌اند که خود را برای حضور در تمرینات آماده کند.

عباس ترابیان، رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، در این باره اعلام کرد بیزاتی برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده و با فراهم شدن شرایط طی روزهای آینده به تهران خواهد آمد تا فعالیت خود را در کادر فنی آبی‌پوشان از سر بگیرد.

