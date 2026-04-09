استارت دوباره گلگهر برای ادامه لیگ برتر
تیم فوتبال گلگهر سیرجان نخستین تمرین خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر در زمین کارگران برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گلگهر سیرجان که در فصل جاری لیگ برتر عملکرد قابل توجهی داشته و در جمع مدعیان جایگاه چهارم جدول را در اختیار دارد، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برای ازسرگیری مسابقات لیگ بیستوپنجم برگزار کرد.
طبق اعلام رسمی باشگاه، تمرین امروز در زمین کارگران انجام شد؛ زمینی که برای هواداران پرسپولیس خاطرهانگیز است و پیش از انتقال تمرینات این تیم به ورزشگاه درفشیفر، محل تمرین سرخپوشان به شمار میرفت.
در این جلسه تمرینی چند بازیکن گلگهر غایب بودند. مهدی تیکدری، آرمان اکوان و چند بازیکن دیگر که در کرمان و سیرجان حضور داشتند، به دلیل آغاز ناگهانی تمرینات و بسته بودن خطوط هوایی نتوانستند خود را به تمرین برسانند، اما گفته میشود به صورت زمینی در مسیر هستند تا در تمرین فردا شرکت کنند. همچنین برخی از اعضای کادر تدارکات سیرجانی تیم نیز در این تمرین حضور نداشتند.
گلگهر همچنین چند بازیکن خارجی از جمله نمانیا توماسوویچ و اریک بایناما را در اختیار دارد و امیدوار است با بازگشت این نفرات، شرایط بهتری برای ادامه رقابتهای لیگ بیستوپنجم داشته باشد.