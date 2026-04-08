قدردانی گریزمان از نقش کلیدی سیمئونه در مسیر حرفهایاش
آنتوان گریزمان در آستانه تقابل با بارسلونا، از تاثیرات عمیق دیهگو سیمئونه بر روند موفقیتهای ورزشی خود پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکومادرید ، در آستانه دیدار این تیم مقابل بارسلونا در بازی رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در نشست خبری شرکت کرد و پاسخگوی سوالات رسانهها شد.
احساسات؟
«در ابتدای فصل، در ماه سپتامبر، مدیریت شرایط برایم سخت بود، اما با کمک رختکن و خانوادهام در خانه، سعی کردم بفهمم دیهگو سیمئونه چه چیزی از من میخواهد و آن را درک کردم. الان زمان صحبت درباره رفتن به اورلاندو (لیگ حرفهای فوتبال آمریکا) نیست، یک بازی در یکچهارم نهایی داریم. میخواهم تا حد ممکن کمک کنم.»
مقاطع حساس و تعیینکننده رقابتها؟
«همیشه به اتلتیکو فکر میکنم. اینکه آرامش داشته باشم. ذهنم آرام باشد و به مسائل بعدی فکر کنم. لیگ قهرمانان، لالیگا و کوپا دل ری.»
درباره سیمئونه نظرت چیه؟
«من خیلی به سیمئونه مدیونم. به سطحی رسیدم که تصورش را هم نمیکردم، فقط به لطف رئال سوسیهداد و سیمئونه. میتوان گفت فوتبالم را مدیون سیمئونه هستم. بازی کردن برای او یک افتخار، لذت و غرور است.»
فکر میکنی الان مهمترین مقطع فصل هست؟
«سال گذشته در ماه مارس خیلی به من ضربه زد. انتظارات زیادی داشتم اما نتوانستم از نظر ذهنی شرایط را برگردانم. راهی برای نشان دادن بهترین عملکردم پیدا نکردم. اما امسال یاد گرفتهام. در ۳۵ سالگی هنوز هم در حال یادگیری هستم. از نظر ذهنی احساس خوبی دارم و این خیلی کمک میکند.»