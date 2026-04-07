هشدار فلیک قبل از نبرد بزرگ با اتلتیکو
هانسی فلیک پیش از تقابل حساس بارسلونا و اتلتیکو مادرید تأکید کرد تیمش باید در بازی رفت با قدرت ظاهر شود و کار صعود را به سود خود پیش ببرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی بارسلونا در آستانه دیدار رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در نشست خبری پیش از بازی شرکت کرد و به تحلیل بازی و پاسخ به سوالات خبرنگاران پرداخت
یک بازی دیگر مقابل اتلتیکو و این بار در اروپا
فکر میکنم این یک بازی متفاوت است، زیرا لیگ قهرمانان بهترین رقابت دنیاست. آنها رقیب بزرگی هستند و بازیکنان فوقالعادهای دارند، اما ما میخواهیم به مرحله بعد صعود کنیم.
بارسا تیم قویتر و بهتری است؟
«اتلتیکو تیم دشواری است. آنها نگرش، شدت بازی و بازیکنان فوقالعادهای دارند. در بازی قبلی چند بازیکن آنها استراحت کردند، اما نفرات جایگزین هم باکیفیت بودند. زدن دو گل به اتلتیکو هرگز آسان نیست و همیشه پیچیده است. هر دو بازی رفت و برگشت مملو از هیجان خواهد بود. ما تلاش میکنیم فردا نتیجه خوبی بگیریم وکار را تمام کنیم، چون میدانیم که هفته بعد باید در زمین آنها هم بازی کنیم. وقتی مقابل نیوکسل پیروز شدیم، مستحق آن بودیم و حالا میخواهیم به سمت هدفمان ادامه دهیم.»
به بازیکنان در آستانه محرومیت چه توصیهای دارید؟
«نمیپذیرم که بازیکنانم وارد درگیری شوند؛ باید روی اتفاقات بازی تمرکز کرد. نمیخواهم آنها بحث کنند، میخواهم متمرکز باشند و با داور مجادله نکنند. آنها هم بازیکنان زیادی در آستانه محرومیت دارند، پس شرایط برای هر دو تیم یکسان است.»
در همین بازی رفت کار صعود را تمام میکنید؟
«ما سبک خاص خودمان را داریم و باید آن را حفظ کنیم. باید پرس کنیم و فضاها را بیابیم. مهم این است که از همان ابتدا برای این دو بازی مقابل اتلتیکو متمرکز باشیم. همه میخواهند در لیگ قهرمانان بازی کنند و ما این شانس را داریم که به نیمهنهایی برسیم. هدف ما همین است.»
تقابل سهگانه با اتلتیکو
«امیدوارم این موضوع روی ما تأثیر منفی نگذارد. وقتی دقایق بازی بازیکنان را مدیریت میکنید، هرگز نمیدانید بعداً چه تأثیری خواهد داشت. ما گزینههای زیادی نداشتیم، چون در لیگ میخواستیم پیروز شویم و به آن برد برسیم. در لیگ قهرمانان اوضاع متفاوت است؛ همه میخواهند در بالاترین سطح باشند. این فرصتی عالی است تا نشان دهیم چقدر خوب هستیم.»
عصبانیت یامال
«شنبه بعد از بازی هم گفتم که او تمام تلاشش را کرد؛ توپ را در اختیار داشت، جناح بازی را عوض کردیم. لامین ۱۸ ساله است و برای من بازیکنی باورنکردنی محسوب میشود. گاهی وقتی بازبینی بازی را میبینید، کارهایی که او انجام میدهد حیرتانگیز است، اما او فقط ۱۸ سال دارد و طبیعی است اگر تعویض شود یا وقتی با محاصره چهار یا پنج بازیکن روبرو میشود، عصبانی شود. اگر موفق به گلزنی نشود ممکن است ناامید شود، اما او بازیکنی پراحساس است و من از او حمایت میکنم. او در مسیر بسیار خوبی قرار دارد و ما به او کمک میکنیم تا در فضای مناسب رشد کند. نباید هر کاری که او انجام میدهد جنجال ایجاد کند. میدانم همه نگاهها به اوست چون بازیکن فوقالعادهای است، اما تکرار میکنم او فقط ۱۸ سال دارد. به او گفتهام که میتواند مرتکب اشتباه شود و من از او محافظت خواهم کرد. او در آینده یکی از بهترینها، یا شاید بهترین بازیکن جهان خواهد شد.»
شرایط عمومی و کلی رشفورد
«او بخشی از شیوه بازی ماست و بسیار اهمیت دارد. نباید فقط با توپ پرس کرد، در نهایت باید دفاع هم انجام داد، اما او کارها را به خوبی انجام میدهد و با تیم سازگار شده است. ما مقابل اتلتیکو بازی خواهیم کرد و آنها در کنارهها بسیار خوب عمل میکنند.»
تأثیر پیروزی قبلی بر اتلتیکو در لالیگا
«مهم است که فردا با سبک خودمان بازی کنیم. همچنین نقش هواداران بسیار حیاتی است. ارتباط بین ما و آنها بسیار خوب است و فردا به آنها نیاز داریم.»
بعد از شکست مقابل خیرونا چه اتفاقی افتاد؟
«بعد از بازی مقابل خیرونا، در سطح بهتری بازی کردهایم. تیم ما بسیار جوان است. دو مدافع میانی ما، کوبارسی و جرارد، عملکرد بینظیری دارند، اما طبیعی است که در برخی موقعیتها تصمیم درستی نگیرند. آنها جوان هستند و چنین سازگاری سریعی با این سطح از فوتبال، به ندرت دیده میشود.»