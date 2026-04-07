انفجار خشم ستاره بارسا؛ وقتی یامال از کوره در رفت

به گزارش ایلنا، تصاویری که از نبرد حساس شنبه‌شب میان اتلتیکو مادرید و بارسلونا در ورزشگاه متروپولیتانو به ثبت رسید، چهره‌ای برافروخته از لامین یامال را به نمایش گذاشت که با وجود برد شیرین کاتالان‌ها، با ناراحتی زمین مسابقه را ترک کرد. شبکه دازن با انتشار جزئیاتی از عملکرد این ستاره جوان در نیمه دوم، پرده از دلایل اصلی استیصال او برداشت تا مشخص شود ریشه این ناراحتی عمیق در کجا نهفته است.

برنامه تصویری «سوپر ۸» با سکانس‌های پایانی بازی آغاز می‌شود؛ جایی که اعضای بارسلونا غرق در شادی برای این پیروزی سرنوشت‌ساز هستند، اما یامال بدون اعتنا به جشن تیمی، مسیر رختکن را در پیش می‌گیرد.

در این میان، برخورد سرد او با هانسی فلیک که از نگاه دوربین‌ها دور نماند، تنها بخشی از ماجرا بود. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که لامین در طول جریان بازی از عملکرد شخصی خود، قضاوت داور و حتی واکنش‌های کادر فنی به ستوه آمده بود. با اینکه او نیمه دوم را با روحیه بالا و تهییج هم‌تیمی‌هایش آغاز کرد، اما با گذشت زمان، فشار عصبی بر او غلبه کرد.

در گام نخست، سوت‌های داور که یا خطاهای آشکار روی او را نادیده می‌گرفت و یا در برخورد با بازیکنان رقیب بسیار منعطف عمل می‌کرد، جرقه‌های اولیه خشم او را زد. در ادامه، عدم تغذیه مناسب از سوی بازیکنانی نظیر پدری و کوبارسی که علی‌رغم درخواست‌های مکرر، توپ را به او نمی‌رساندند، بر شدت ناراحتی وی افزود.

این استیصال زمانی نمایان‌تر شد که از دست دادن یک توپ توسط او، حریف را در موقعیت گلزنی قرار داد و لامین با اعتراض به هم‌تیمی‌هایش، نارضایتی خود را علنی کرد.

نقطه اوج این درگیری ذهنی در دقیقه ۸۵ رقم خورد؛ جایی که یامال ترجیح داد با شلیکی راه دور بخت خود را امتحان کند که با اختلاف فاحش به بیرون رفت. در حالی که لواندوفسکی و فران تورس با نگاه‌های معنادار به او واکنش نشان دادند، تندترین اعتراض از لب خط و توسط خوزه رامون دلا فوئنته صورت گرفت.

یامال نیز در واکنشی تند، با اشاره به اسکوربورد و حرکات دست به مربی دروازه‌بان‌های تیم پاسخ داد. حتی گلزنی لواندوفسکی در دقایق پایانی هم نتوانست لبخند را به لب ستاره جوان بازگرداند و او بدون هیچ واکنشی به سمت رختکن رفت. در مسیر خروج، وقتی فلیک جویای علت این رفتار شد، یامال با بیان جمله کوتاه «به خودش بگو»، عمق شکاف ایجاد شده با دستیار سرمربی را نشان داد.

