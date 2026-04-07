به گزارش ایلنا، دو ستاره سرشناس ازبکستانی باشگاه پرسپولیس، اوستون اورونوف و ایگور سرگیف، در آستانه ملحق شدن به تیم‌های اندیجان و نفتچی در لیگ کشورشان قرار گرفته‌اند؛ همزمان جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف از استقلال نیز گفتگوهایی را با باشگاه‌های پاختاکور و نوبهار پیش برده‌اند و خامربکوف، بازیکن تراکتور، هم با پیشنهادهایی از سوی تیم‌های لیگ ازبکستان مواجه شده است.

بر پایه جزئیات منتشر شده در رسانه‌های ورزشی ازبکستان نظیر چمپیون، اوستون اورونوف، مهره کلیدی پرسپولیس، مراحل پایانی مذاکرات خود را با باشگاه اندیجان که در جایگاه دهم جدول لیگ این کشور قرار دارد، سپری کرده و حتی در تمرینات این گروه ورزشی نیز حضور یافته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دستمزد ماهیانه اورونوف ۳۰ هزار دلار تعیین شده که این رقم از مبلغ قرارداد او با سرخ‌پوشان پایتخت کمتر است.

ایگور سرگیف، دیگر فوتبالیست ازبکستانی پرسپولیس، نیز در یک قدمی امضای قرارداد با تیم نفتچی ازبکستان قرار دارد.

در همین راستا، جلال‌الدین ماشاریپوف، بازیکن کناری استقلال، پس از ترک ایران، به دنبال بازگشت به تیم نامدار پاختاکور است.

رستم آشورماتوف، مهره تدافعی استقلال نیز به احتمال بسیار زیاد راهی تیم نوبهار خواهد شد.

ادیل‌جان خامربکوف، هافبک ملی‌پوش باشگاه تراکتور، علاوه بر این تیم، از چند باشگاه دیگر در لیگ کشورش پیشنهادهایی دریافت کرده و هم‌اکنون در حال رایزنی برای انتخاب مقصد بعدی خود است.

