به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، در واکنش به حملات اخیر و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های صنعتی و غیرنظامی کشور، با انتشار پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان، بر همبستگی و بازسازی مجتمع فولاد مبارکه تأکید کرد.

نویدکیا در ابتدای سخنانش با ابراز اندوه از وقایع رخ‌داده گفت: «متأسفانه کشور عزیزمان مورد تهاجم قرار گرفت و جمعی از هموطنان بی‌گناه به شهادت رسیدند که به خانواده‌های آنان تسلیت می‌گویم. همچنین لازم می‌دانم به هم‌محله‌ای‌های خودم، به‌ویژه خانواده‌های ملکی و مهدور که در این حملات عزیزانشان را از دست دادند، تسلیت بگویم.»

سرمربی سپاهان در ادامه با اشاره به آسیب دیدن برخی مراکز صنعتی و غیرنظامی افزود: «در این حملات به زیرساخت‌های صنعتی و غیرنظامی کشور از جمله مجتمع فولاد مبارکه آسیب وارد شد؛ موضوعی که برخلاف معاهدات بین‌المللی است و آن را محکوم می‌کنم. فولاد مبارکه علاوه بر نقش مهم خود در اقتصاد و معیشت مردم، در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین حامیان ورزش اصفهان و حتی ورزش کشور بوده است.»

او با تأکید بر لزوم همبستگی برای جبران خسارت‌ها گفت: «به‌عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ فولاد مبارکه، اعلام می‌کنم با همدلی و تلاش جمعی بار دیگر این مجموعه را می‌سازیم تا مسیر افتخارآفرینی در صنعت و ورزش ادامه پیدا کند.»

نویدکیا در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم ایران با اتحاد و همبستگی، در کنار یکدیگر مسیر آینده را با قدرت ادامه دهند.

