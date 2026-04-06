خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش مالدینی به ناکامی ایتالیا در رسیدن به جام جهانی

کد خبر : 1770147
لینک کوتاه کپی شد.

پائولو مالدینی، مدافع و کاپیتان پیشین تیم ملی ایتالیا، به عدم صعود این تیم به جام جهانی واکنش نشان داد و از شرایط فعلی فوتبال ایتالیا ابراز تأسف کرد.

به گزارش ایلنا، پایان تلخ دیگری برای لاجوردی‌پوشان در مسیر راهیابی به بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان رقم خورد. کاروان آتزوری برای سومین بار متوالی از رسیدن به آوردگاه جام جهانی بازماند و این مرتبه با قبول شکست در ضیافت پنالتی‌ها مقابل بوسنی، رویای حضور در این رقابت‌ها را بر باد رفته دید.

در پی این اتفاق ناگوار برای نماینده سرزمین چکمه، اسطوره پیشین این کشور، پائولو مالدینی، نقطه نظرات خود را پیرامون این ناکامی تلخ بیان کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: «امروز آن سطح از اشتیاق را نمی‌بینم. بازیکنی نمی‌بینم که آماده باشد برای پیراهن تیم ملی از جان مایه بگذارد… شکست برابر بوسنی صرفاً یک نتیجه نیست؛ بلکه مشکلی عمیق‌تر را نشان می‌دهد.»

این مدافع سال‌های دور فوتبال ایتالیا در تکمیل صحبت‌هایش افزود: «مشکل بزرگ‌تر این است که ما تیمی بدون هویت، بدون غرور و بدون مسئولیت‌پذیری را نشان دادیم. ایتالیا دیگر آن ایتالیای سابق نیست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار