واکنش مالدینی به ناکامی ایتالیا در رسیدن به جام جهانی

به گزارش ایلنا، پایان تلخ دیگری برای لاجوردی‌پوشان در مسیر راهیابی به بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان رقم خورد. کاروان آتزوری برای سومین بار متوالی از رسیدن به آوردگاه جام جهانی بازماند و این مرتبه با قبول شکست در ضیافت پنالتی‌ها مقابل بوسنی، رویای حضور در این رقابت‌ها را بر باد رفته دید.

در پی این اتفاق ناگوار برای نماینده سرزمین چکمه، اسطوره پیشین این کشور، پائولو مالدینی، نقطه نظرات خود را پیرامون این ناکامی تلخ بیان کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: «امروز آن سطح از اشتیاق را نمی‌بینم. بازیکنی نمی‌بینم که آماده باشد برای پیراهن تیم ملی از جان مایه بگذارد… شکست برابر بوسنی صرفاً یک نتیجه نیست؛ بلکه مشکلی عمیق‌تر را نشان می‌دهد.»

این مدافع سال‌های دور فوتبال ایتالیا در تکمیل صحبت‌هایش افزود: «مشکل بزرگ‌تر این است که ما تیمی بدون هویت، بدون غرور و بدون مسئولیت‌پذیری را نشان دادیم. ایتالیا دیگر آن ایتالیای سابق نیست.»

انتهای پیام/