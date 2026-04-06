رسوایی ادامه دار در اسپانیا
توهین نژادپرستانه به لامین یامال در بازی با اتلتیکو
ستاره جوان بارسلونا در جریان دیدار مقابل اتلتیکو مادرید هدف شعارها و توهینهای نژادپرستانه برخی تماشاگران قرار گرفت.
متعاقب حواشی به وجود آمده در جریان تقابل تیم ملی اسپانیا و مصر در استادیوم کورنیا، جایی که زمزمههای نامتعارف «هر کسی نپرد، مسلمان است» از سوی شماری از حاضران روی سکوها به گوش رسید، لامین یامال واکنش تندی نشان داد و این شعارها را به شدت محکوم کرد.
با این وجود، ستاره جوان بارسلونا در جریان پیکار روز شنبه برابر اتلتیکو مادرید، مجدداً با اتفاقی تاسفبار و شرمآور مواجه گردید. در لحظهای که این بازیکن قصد ارسال یک ضربه کرنر را داشت، تعدادی از تماشاگران مستقر در آن زاویه از استادیوم، وی را هدف کلمات نامناسب قرار داده و فریاد زدند: «تو بسیار زشت هستی، به همان مراکش برگرد.» بر اساس مستندات ویدیویی منتشر شده، در کنار این عبارت، توهینهای متعدد دیگری نیز به وضوح قابل شنیدن است.
طی هفتههای گذشته، روند رو به رشد چنین هنجارشکنیها و بیاحترامیهایی علیه بازیکنان در فضای استادیومها، موجی از نگرانی را به همراه داشته است. در تصاویر ضبط شده، هویت اشخاصی که این الفاظ را به زبان میآورند، نامشخص و غیرقابل شناسایی است.
علیرغم اقدامات پیشگیرانه و تلاشهای مستمر باشگاهها جهت مقابله با این قبیل ناهنجاریها در محیط ورزشگاهها، با کمال تاسف همچنان اقلیتی محدود با چنین تحرکاتی، اعتبار و سیمای فوتبال اسپانیا را زیر سوال میبرند.