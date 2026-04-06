ترکیب احتمالی ناپولی و میلان / جنگ برای جایگاه دوم
در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سریآ، ناپولی امشب در ورزشگاه دیهگو آرماندو مارادونا پذیرای میلان است.
به گزارش ایلنا، تیم ناپولی با حضور وانیا میلینکوویچ ساویچ در چارچوب دروازه پا به میدان میگذارد و در میانه میدان با تکیه بر هافبکهای کلیدی خود، یعنی لوبوتکا و آنگیسا از همان دقایق ابتدایی کار را آغاز میکند. در پیکان خط تهاجمی نیز، راسموس هویلوند به همراه کوین دیبروینه و اسکات مکتومینای صفآرایی خواهند کرد.
از طرف دیگر، پیشبینی میشود میلان با ترکیب هجومی غافلگیرکنندهای متشکل از نیکلاس فولکروگ و کریستوفر انکونکو وارد زمین شود و لوکا مودریچ به همراه یوسف فوفانا کمربند میانی این تیم را تشکیل دهند. لازم به ذکر است که دیلورنزو، رحمانی و کریستین پولیشیچ از غایبان بزرگ این تقابل به شمار میروند.
این نبرد حساس، امشب به میزبانی استادیوم مارادونا به انجام خواهد رسید. آنتونیو کونته جهت انتخاب ترکیب اصلی برای این مسابقه ابهامات چندانی پیش رو ندارد. برجستهترین حاشیه روزهای اخیر ناپلیها به چالشهای پیشآمده با روملو لوکاکو بازمیگردد؛ بازیکنی که از بازگشت به تیم خودداری کرده و تصمیم گرفته روند آمادهسازی جسمانی خود را در کشور بلژیک پیگیری کند. همچنین دیلورنزو و رحمانی کماکان شرایط همراهی تیم را ندارند.
هدایت میانه میدان به لوبوتکا سپرده شده تا نبض بازی را در دست بگیرد و فرانک آنگیسا نیز مجدداً به ترکیب اولیه بازمیگردد. در جناحین، اسپیناتزولا و پولیتانو به کار گرفته میشوند و در فاز تهاجمی، هویلوند به عنوان مهاجم هدف ایفای نقش میکند و دیبروینه در کنار مکتومینای به عنوان عناصر حمایتی او ظاهر خواهند شد.
ترکیب احتمالی ناپولی: ساویچ، بونجورنو، بوکوما، خوان ژسوس، اسپیناتزولا، لوبوتکا، آنگیسا، پولیتانو، دیبروینه، مکتامینی، هویلوند.
این رویارویی برای روسونری از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. ماسیمیلیانو آلگری بار دیگر رافائل لیائو را در لیست خود میبیند، اما احتمال میرود که وی به همراه پولیشیچ کار را از روی نیمکت ذخیرهها آغاز کنند. بر همین اساس، زوج پیشبینینشده فولکروگ و انکونکو شانس حضور ثابت در خط حمله را خواهند داشت.
در دیگر خطوط، احتمالا تغییرات بزرگی دیده نخواهد شد. حفاظت از دروازه بر عهده مایک مانیان خواهد بود. ساختار دفاعی را توموری، دیوینتر و پاولوویچ شکل میدهند. در مرکز زمین، فوفانا، مودریچ و رابیو به میدان میروند و سالماکرز در کنار بارتزاگی در کانالهای کناری فعالیت خواهند کرد. همچنین، لوفتوسچیک پس از پشت سر گذاشتن یک آسیبدیدگی سخت، مجدداً به فهرست بازیکنان تیم اضافه شده است.
ترکیب احتمالی میلان: مایک مانیان، توموری، دیوینتر، پاولوویچ، سالماکرز، فوفانا، مودریچ، رابیو، بارتزاگی، انکونکو، فولکروگ.