فعلا خبری از تمدید قرارداد نیست
چشم طمع انگلیسیها به ستاره رئال؛ پنج تیم لیگ برتری دنبال وینیسیوس
در حالی که رئال مادرید برنامههای نقلوانتقالاتی تابستانی خود را تنظیم میکند، آینده وینیسیوس جونیور به یکی از ابهامهای بزرگ باشگاه تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، هرچند ترمیم اساسی ساختار تدافعی در راس برنامههای باشگاه رئال مادرید قرار دارد، اما تعیین تکلیف آینده وینیسیوس جونیور، پدیده زاده سال ۲۰۰۰ و عنصر حیاتی پازل تاکتیکی تیم، به یکی از پیچیدهترین دغدغههای فعلی تبدیل شده است.
کادر مدیریتی تحت هدایت فلورنتینو پرز، تداوم حضور این مهاجم اهل برزیل را که قراردادش در سال ۲۰۲۷ خاتمه مییابد، همچنان در صدر دستور کار خود قرار داده است.
با وجود این، شواهد حاکی از آن است که سران تیم مادریدی قصد ندارند تحت هر شرایط مالی و به هر بهایی به این توافق دست یابند. اگر مذاکرات طرفین به بنبست برسد، احتمال فروش این بازیکن در بازار نقلوانتقالات تابستان آتی کاملاً محتمل خواهد بود.
چنین رویکردی به سرعت رادارهای باشگاههای حاضر در لیگ برتر انگلیس را فعال کرده است؛ به طوری که نمایندگان و واسطهها، پنج قدرت بریتانیایی یعنی آرسنال، منچستریونایتد، لیورپول، منچسترسیتی و چلسی را از احتمال ورود این ستاره به مارکت نقلوانتقالاتی مطلع ساختهاند.
با وجود اشتیاق روزافزون سایر تیمها، در مقطع کنونی هیچ سیگنال روشنی مبنی بر پایان قطعی این همکاری به چشم نمیخورد. این بازیکن تکنیکی اصراری برای خروج از پایتخت اسپانیا ندارد و تمامی مسیرها را برای آیندهاش باز نگه داشته است.
همزمان، نمایندگان فوتبال عربستان نیز همچنان وضعیت او را رصد میکنند و برای ارائه قراردادهای شگفتانگیز مالی آمادگی کامل دارند. شرایط این پرونده پیوسته در حال تغییر است و سرنوشت نهایی این ستاره مستقیماً به خروجی جلسات مربوط به تمدید قرارداد گره خورده است.