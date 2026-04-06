چاقوکشی در جریان بازی فوتسال: نوجوان ۱۳ ساله مجروح شد

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، این حادثه عصر روز جمعه و اندکی پس از ساعت ۱۹ در زمین‌های ورزشی عمومی واقع در محله ویلابلا‌نکا در خیابان «کاستا دِ لا لوز» رخ داد. بر اساس اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۲ آندلس، چندین شاهد با تماس اضطراری از وقوع درگیری خبر داده و اعلام کردند که یک نوجوان از ناحیه زانو دچار بریدگی شده است.

نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدوم انجام دادند. این نوجوان سپس توسط پدرش برای بررسی‌های تکمیلی به یک مرکز درمانی منتقل شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که جراحت وارده سطحی بوده و خطر جدی برای وی ایجاد نکرده است.

در همین حال، خانواده این نوجوان نسبت به این اتفاق واکنش تندی نشان داده‌اند. پدر وی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این حمله در حالی رخ داده که کودکان در شرایطی عادی مشغول بازی بوده‌اند. او ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی چنین فضاهایی، تأکید کرد که پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا این موضوع بدون پاسخ نماند.

پس از اعلام حادثه، نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی در محل حاضر شدند و تحقیقات اولیه برای روشن شدن ابعاد ماجرا را آغاز کردند. همکاری شاهدان نیز نقش مهمی در شناسایی عامل احتمالی این حمله داشته است.

مقامات مسئول اعلام کرده‌اند که بررسی‌ها برای مشخص شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد؛ رخدادی که به‌دلیل وقوع در محیطی تفریحی و با حضور افراد کم‌سن‌وسال، نگرانی‌هایی را در میان ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

انتهای پیام/