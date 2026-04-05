تاج: تصمیم نهایی درباره ادامه لیگ با سازمان لیگ است
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد پس از دریافت نظرات متفاوت باشگاهها درباره ادامه لیگ برتر، تصمیمگیری نهایی به هیأت رئیسه سازمان لیگ سپرده شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج پس از جلسه سازمان لیگ با مدیران عامل باشگاهها درباره ادامه برگزاری لیگ برتر اظهار کرد: موضوع این نشست از قبل مشخص بود و مدیران عامل نظرات خود را درباره نحوه برگزاری لیگ یا حتی عدم برگزاری آن اعلام کردند. به گفته او غیرقابل پیشبینی بودن شرایط کشور، تصمیمگیری را دشوار کرده است.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: مشخص نیست شرایط جنگی کشور در آینده به چه شکل خواهد بود و آیا شهرهایی که برای میزبانی مسابقات اعلام آمادگی کردهاند همچنان در وضعیت فعلی باقی میمانند یا خیر. او تأکید کرد: سازمان لیگ نیز ملاحظاتی دارد؛ از جمله اینکه باید تا ۱۰ خرداد قهرمان لیگ به AFC معرفی شود و برنامههای تیم ملی و مسابقات جام جهانی نیز در تقویم فوتبال قرار دارد. این رقابتها تا ۲۸ تیر ادامه دارد و در طول برگزاری آن امکان انجام مسابقات داخلی وجود ندارد.
تاج درباره دیدگاه باشگاهها گفت: نظرات بسیار متفاوت بود. برخی تیمهای پایین جدول که احتمال سقوط دارند معتقد بودند مسابقات برگزار نشود، هرچند همه باشگاهها بر حفظ اعتبار کشور تأکید داشتند و اعلام کردند اگر تصمیمی به سود فوتبال ایران باشد همراهی خواهند کرد.
او ادامه داد: در مقابل حدود پنج تا شش باشگاه نیز تأکید داشتند که لیگ باید حتما برگزار شود. در نهایت باشگاهها اختیار تصمیمگیری را به هیأت رئیسه سازمان لیگ سپردند تا پس از بررسی شرایط، نتیجه نهایی اعلام شود.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره زمان آمادهسازی تیمها نیز بیان کرد: در شرایط جنگی نمیتوان با معیارهای معمول تصمیم گرفت. اگر قرار به برگزاری مسابقات باشد همه تیمها باید در شرایط یکسان وارد رقابت شوند. باشگاهها قراردادهای خود را در زمان صلح بستهاند اما اکنون شرایط متفاوت است و باید براساس مقتضیات تصمیمگیری کرد.
تاج درباره احتمال برگزاری جام حذفی در صورت لغو لیگ گفت: شرایط هر دو رقابت مشابه است و اگر قرار باشد مسابقات با تدابیر امنیتی برگزار شود تفاوتی میان لیگ برتر، لیگ یک یا دو وجود ندارد. برخی باشگاهها پیشنهاد داده بودند مسابقات با حضور هشت تیم ادامه پیدا کند اما سازمان لیگ اعلام کرد در صورت برگزاری رقابتها، همه تیمها باید حضور داشته باشند.
او درباره میزبانی احتمالی استان کرمان نیز توضیح داد: استاندار کرمان اعلام آمادگی کرده است تا در این شرایط کمک کند. ممکن است برای همه تیمها هتل پنجستاره در دسترس نباشد اما باید منتظر تصمیم سازمان لیگ ماند تا درباره امکانات و نحوه برگزاری مسابقات تصمیمگیری شود.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به وضعیت باشگاه تراکتور برای حضور در لیگ نخبگان آسیا اشاره کرد و گفت: AFC در نامهای اعلام کرده اگر این باشگاه قصد انصراف دارد آن را اعلام کند. تراکتور نیز پاسخ خود را در چند محور ارائه کرده و این پاسخ به کنفدراسیون ارسال شده است. در صورت اعلام آمادگی باشگاه برای حضور در مسابقات، مقدمات آن فراهم خواهد شد.
تاج درباره برخی اقدامات کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص حضور تیم ملی ایران در جام جهانی اظهار کرد: در نامهای به جیانی اینفانتینو به حمله به اماکن ورزشی ایران اشاره کردیم و خواستیم فیفا این موضوع را بررسی و محکوم کند. به گفته او رئیس فیفا نیز قول همکاری داده است.
او در پایان درباره تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: رقابتهای این تیم در اردیبهشت برگزار میشود و برنامه اعزام تیم ملی بدون تغییر انجام خواهد شد.