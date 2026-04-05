به گزارش ایلنا، کمرنگ شدن رویاهای رئال مادرید برای فتح لالیگا، طناب نجات آلوارو آربلوا را به درخشش در لیگ قهرمانان اروپا متصل کرده است. ماندن این سرمربی روی نیمکت داغ سانتیاگو برنابئو، اکنون بیش از هر زمان دیگری در گرو عملکرد شاگردانش در عرصه قاره‌ای است.

پایان بردن این فصل بدون صید هیچ جامی، به احتمال فراوان حکم اخراج او را امضا خواهد کرد و به همین دلیل، چمپیونزلیگ به تنها پناهگاه آربلوا تبدیل شده است.

مسیر اروپایی کهکشانی‌ها اما اصلاً هموار نیست؛ آن‌ها در گام نخست باید از سد محکم بایرن مونیخ بگذرند و در صورت رستگاری در این نبرد، غول‌های دیگری نظیر پاری سن ژرمن یا لیورپول در کمینشان نشسته‌اند.

پیشروی تا مراحل پایانی این تورنمنت می‌تواند جایگاه آربلوا را تثبیت کند، اما هرگونه لغزش، آینده او در پایتخت اسپانیا را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. اگر لوس بلانکوس تا هفته‌های پایانی همچنان در کورس رقابت داخلی باقی می‌ماندند، حاشیه امنیت سرمربی تیم به مراتب بیشتر بود؛ با این وجود، شکست تلخ برابر مایورکا، پرونده قهرمانی در لیگ را عملاً برای مادریدی‌ها بست.

این باخت بدموقع، ترمز روند رو به رشد هفته‌های اخیر آربلوا را کشید. کهکشانی‌ها که پیش از این روی دور نتیجه‌گیری افتاده بودند، در این دیدار مجدداً چهره‌ای بی‌انگیزه و فاقد تمرکز از خود به نمایش گذاشتند؛ نمایشی که زنگ خطر را برای مدیران رده‌بالای باشگاه به صدا درآورد.

اکنون در راهروهای برنابئو انتقاداتی به تصمیمات فنی سرمربی وارد می‌شود؛ از جمله اینکه آیا نیمکت‌نشین کردن وینیسیوس در این برهه حساس منطقی بود یا فرستادن همزمان چند پدیده جوان به زمین در ترکیب ابتدایی، قماری بزرگ محسوب نمی‌شد؟ هرچند نباید فراموش کرد که در میان همین جوانان، بازیکنی مثل مانوئل آنخل توانست در آن شرایط گره‌خورده، نمره قبولی بگیرد.

نگاهی به کارنامه آماری آربلوا در تیم اصلی نیز چنگی به دل نمی‌زند. ناکامی در خانه مایورکا، پنجمین باخت او را در تنها ۱۸ مسابقه‌ای که هدایت تیم را بر عهده داشته، رقم زد. برای درک بهتر این آمار، کافی است بدانیم مربی موفقی همچون ژابی آلونسو پنجمین شکست خود را در بازی بیست و هشتم تجربه کرد، در حالی که در آن مقطع ۲ برد و ۳ تساوی را در جیب داشت. این ارقام نشان می‌دهد که آربلوا در لیست آن دسته از سرمربیانی جای می‌گیرد که استارت ناامیدکننده‌ای در مادرید داشته‌اند.

ضعف در تغییر جریان بازی و واکنش‌های تاکتیکی، پاشنه آشیل دیگر دوران حضور آربلوا به شمار می‌رود. مادریدی‌ها در ۷ دیداری که با دریافت گل اول از حریف عقب افتاده‌اند، تنها در دو مسابقه برابر بنفیکا و اتلتیکو مادرید موفق به کامبک شدند و در ۵ جدال دیگر، در نهایت با دست خالی زمین را ترک کردند. البته سرمربی سفیدپوشان همواره در نشست‌های خبری پس از ناکامی‌ها، سپر بلای تیم شده است.

او بعد از سوت پایان بازی با مایورکا نیز صراحتاً اعلام کرد که صفر تا صد مسئولیت ارنج اولیه، تعویض‌ها و سبک بازی بر دوش شخص اوست. با این حال، وی در اقدامی کم‌سابقه، لبه تیغ انتقادات را به صورت غیرمستقیم به سمت یکی از شاگردانش نشانه رفت که مشخصاً منظور او ادواردو کاماوینگا بود.

علی‌رغم تمام این فراز و نشیب‌ها، کادر مدیریتی رئال همچنان نمره قابل قبولی به هنر مدیریت رختکن توسط آربلوا می‌دهد. او موفق شده توازن و آرامش را در حضور ستارگان نامداری چون وینیسیوس جونیور، جود بلینگام و فدریکو والورده برقرار کند و همزمان، مسیر را برای شکوفایی استعدادهای آکادمی هموار سازد که چهره شدن تیاگو پیتارش یکی از دستاوردهای بارز همین رویکرد است.

با تمام این تفاسیر، باخت اخیر روند موفقیت‌آمیز تیم را مختل کرد و حالا لیگ قهرمانان اروپا تنها دادگاهی است که رای نهایی را درباره ابقا یا اخراج آربلوا صادر خواهد کرد.

