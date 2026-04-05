کلینزمن خطاب به ایتالیاییها:
یامال اگر اینجا بود به دسته دو تبعید میشد
یورگن کلینزمن با انتقاد تند از سیاستهای فوتبال ایتالیا، ادعا کرد که استعدادهایی مثل لامین یامال در سیستم فعلی آتزوری شانسی برای پیشرفت ندارند.
به گزارش ایلنا، کابوس آتزوری در مسیر رسیدن به بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان باز هم تکرار شد. لاجوردیپوشان که با نمایشی متزلزل و با اما و اگرهای فراوان جواز حضور در مرحله پلیآف را در جیب گذاشته بودند، در ایستگاه پایانی برابر بوسنی و هرزگوین زانو زدند. این نبرد نفسگیر پس از ثبت نتیجه برابر 1-1 در پایان ۱۲۰ دقیقه تلاش، به ضیافت پنالتیها کشیده شد؛ جایی که بوسنیاییها با برتری ۴ بر ۱، حکم غیبت ایتالیا در جام جهانی را برای سومین دوره متوالی امضا کردند.
در همین راستا، یورگن کلینزمن که روزگاری با پیراهن تیمهای اینتر و سمپدوریا در مستطیل سبز دلبری میکرد و شناخت موشکافانهای از اتمسفر کالچو دارد، به کالبدشکافی این ناکامی بزرگ پرداخته است. او در گفتگویی اختصاصی با نشریه «کوریره دلو اسپورت» پرده از ناراحتی عمیق خود برداشت و اعتراف کرد که حذف تلخ لاجوردیپوشان خواب را از چشمانش ربوده است. مهاجم پیشین ژرمنها در این باره گفت: «در کنار رفقای ایتالیاییام در لسآنجلس، لحظات زجرآوری را سپری کردیم و شدت ناراحتی به حدی بود که شب بعد از بازی اصلا نتوانستم پلک روی هم بگذارم.»
با این وجود، نگاه کلینزمن به ریشههای این بحران، بسیار تیز و بدون تعارف بود. او در ارزیابی فنی خود صراحتاً عنوان کرد: «ایتالیاییها تاوان سنگین سه معضل اساسی را میدهند؛ فقدان فرماندهان واقعی در میانه میدان، کمبود مهرههای خلاقی که توانایی عبور از سد مدافعان در نبردهای نفر به نفر را داشته باشند و از همه مهمتر، عدم باور به پتانسیل نسل جوان.»
مردی که سابقه نشستن روی نیمکت بایرن مونیخ و هدایت تیمهای ملی ایالات متحده و کره جنوبی را در کارنامه دارد، در ادامه پای یک قیاس تأملبرانگیز را به میان کشید که دقیقاً نقطه تاریک فوتبال سرزمین چکمه را هدف قرار میداد. او با یک کنایه سنگین اظهار داشت: «اگر استعدادهایی نظیر لامین یامال بارسلونا یا جمال موسیالای بایرن مونیخ در تیمهای ایتالیایی پا به توپ میشدند، سرمربیان بیدرنگ آنها را با توجیه پخته شدن و نیاز به کسب تجربه، به لیگهای دسته پایینتر قرض میدادند.»
صحبتهای تند و تیز کلینزمن، به وضوح سیاستهای سنتی و آسیبزننده باشگاههای سری آ را در زمینه پرورش استعدادها زیر سؤال میبرد. این اظهارات حالا مانند یک بمب خبری عمل کرده و موجی از مباحثات جدی را پیرامون فضای بسته تیمهای بزرگسالان ایتالیایی برای میدان دادن به پدیدههای نوظهور، به راه انداخته است.