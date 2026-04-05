لغزش رئال، بارسا را تا یک قدمی جام جلو برد
شکست رئال مادرید مقابل مایورکا معادلات قهرمانی لالیگا را بیش از پیش به سود بارسلونا تغییر داد.
به گزارش ایلنا، زلزلهای بزرگ در رقابتهای فصل 2025-2026 لالیگا رقم خورد؛ جایی که شاگردان آلوارو آربلوا به شکلی ناباورانه مغلوب مایورکا شدند تا مسیر قهرمانی این فصل کاملاً دگرگون شود. در حالی که ادر میلیتائو در دقیقه ۸۷ با یک ضربه دیدنی کار را به تساوی کشاند و همه منتظر بازگشتهای جادویی و همیشگی کهکشانیها بودند، ودات موریقی در وقتهای تلفشده از غفلت خط دفاعی استفاده کرد و توپ را به تور دروازه لونین چسباند.
این سوپرگل مهاجم اهل کوزوو، معادلات لیگ اسپانیا را به هم ریخت. مهمترین ترکش این باخت 2-1 بر باد رفتن تقریبی رویاهای رئال مادرید برای فتح جام بود. اما در سمت مقابل، مایورکا با این برد طلایی نفسی به راحتی کشید و کمی از منطقه خطر فاصله گرفت. حالا تیم تحت هدایت دمیکلیس با ۳۱ امتیاز، ۲ امتیاز از منطقه سقوط بالاتر است.
حاشیه امنی که با توجه به ۸ هفته باقیمانده هنوز ضامن قطعی بقای آنها نیست، اما یک گام بلند و حیاتی برای ماندن در لیگ محسوب میشود. در حال حاضر سویا و آلاوس هم دقیقاً ۳۱ امتیازی هستند و در این جنگ نفسگیر پایین جدول برای فرار از سقوط دست و پا میزنند.
لغزش بدموقع مادریدیها در استادیوم سون مویش، در کنار برد دراماتیک و حساس بارسلونا در ورزشگاه متروپولیتانو برابر اتلتیکو مادرید، شاگردان هانسی فلیک را با ۷۶ امتیاز در اوج اقتدار قرار داد. کاتالانها حالا با ایجاد اختلاف ۷ امتیازی نسبت به رقیب پایتختنشین، در بهترین شرایط ممکن قرار دارند تا در این هفتههای پایانی، برای دومین سال متوالی جام قهرمانی را بالای سر ببرند.
در کنار تب و تاب قهرمانی و جنگ بقا، نبرد برای تصاحب رتبههای پنجم و ششم جدول هم به شدت داغ است. با تساوی امروز، رئال بتیس نتوانست جایگاه خود را محکم کند و اسپانیول، حریف امروزش را همچنان در تعقیب خود میبیند.
در حال حاضر اسپانیول با ۳۸ امتیاز، دوشادوش ختافه و اتلتیک بیلبائو برای رسیدن به رقابتهای اروپایی میجنگد. آنها تنها ۲ امتیاز کمتر از رئال سوسیداد و سلتاویگو با ۴۱ امتیاز دارند و از سوی دیگر اوساسونا هم با ۳۷ امتیاز در کمین نشسته تا خودش را به این صف شلوغ و جذاب برای کسب سهمیه اروپا برساند.