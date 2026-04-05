به گزارش ایلنا، ودات موریقی، مهاجم مایورکا، با گل دقیقه ۹۱ خود زمینه‌ساز پیروزی ۲ بر یک تیمش برابر رئال مادرید شد؛ دیداری که با واکنش احساسی این بازیکن همراه بود.

این مهاجم کوزوویی که به‌عنوان یکی از فیزیکی‌ترین و قدرتمندترین مهاجمان لالیگا شناخته می‌شود، پس از این گل حساس نتوانست احساسات خود را کنترل کند و در زمین مسابقه اشک ریخت؛ اتفاقی که به گفته خودش، ریشه در فشارهای شدید اخیر داشته است.

موریقی در هفته‌های گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشته بود؛ از جمله از دست دادن یک ضربه پنالتی در دقایق پایانی مقابل الچه و همچنین ناکامی در صعود به جام جهانی پس از شکست در دیدار نهایی برابر ترکیه.

او پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، صادقانه درباره شرایط روحی خود گفت: «بله، چون دو هفته سخت را پشت سر گذاشته‌ام. شاید از بیرون آدمی خشن و سخت به نظر برسم، اما من هم انسانم و گاهی احساسات و فشار عصبی بر من غلبه می‌کند.»

موریقی که با این گل شمار گل‌های خود در فصل جاری را به ۱۹ رساند، درباره این لحظه سرنوشت‌ساز توضیح داد: «از یک پنالتی از دست‌رفته در دقیقه ۹۲ آمده بودم، بعد فینال صعود به جام جهانی را باختیم و بزرگ‌ترین رؤیای زندگی‌ام از بین رفت. اینجا بازی یک بر صفر بود، در دقیقه ۸۸ مساوی شد و ناگهان یک گل، یک گل فوق‌العاده، پیروزی ۲ بر یک با گل من...»

این گل علاوه بر افزایش امیدهای مایورکا برای بقا در لالیگا، موریقی را در کورس کسب عنوان آقای گلی (پیچیچی) نیز نگه داشته است؛ جایی که او در تعقیب کیلیان امباپه، صدرنشین جدول گلزنان با ۲۳ گل، قرار دارد.

این پیروزی ارزشمند باعث شد مایورکا از منطقه سقوط خارج شود و به رتبه هفدهم جدول صعود کند؛ جایگاهی که دو امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد، جایی که الچه قرار گرفته است.

موریقی در پایان با اشاره به غیرمنتظره بودن این پیروزی گفت: «وقتی قبل از بازی حساب‌وکتاب می‌کنید، حتی اگر در خانه هم مقابل رئال مادرید بازی داشته باشید، صادقانه باید بگویید امتیازی برای خود در نظر نمی‌گیرید. گرفتن سه امتیاز یعنی بازی خوبی انجام دادیم و این هفته عملکرد خوبی داشتیم. حالا بازی‌هایی مقابل رایو و والنسیا داریم و امیدواریم شش امتیاز دیگر بگیریم.»

