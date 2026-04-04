این در حالی است که در طول هفته‌های اخیر و به دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بسیاری از رقابت‌های داخلی از جمله لیگ برتر فوتبال لغو شده و حتی تراکتور نیز نتوانست در دیدار قبلی خود از شباب الاهلی امارات میزبانی کند. با این حال ای‌اف‌سی عربستان را به عنوان میزبان این مرحله از رقابت‌ها انتخاب کرده است.

بر اساس برنامه اعلام شده، تراکتور باید ۲۵ فروردین در شهر جده به مصاف شباب الاهلی برود، اما مسئولان این باشگاه اعلام کرده‌اند قصد سفر به عربستان را ندارند. محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور نیز پیش از این تأکید کرده بود که تیمش در چنین شرایطی راهی عربستان نخواهد شد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نیز در این باره گفت که ای‌اف‌سی تا روز جمعه از تراکتور خواسته بود درباره حضور در این مرحله تصمیم خود را اعلام کند. به گفته او، باشگاه تراکتور در نامه‌ای که به فدراسیون ارسال کرده سه دلیل برای مخالفت با برگزاری بازی‌ها در عربستان مطرح کرده است.

تاج توضیح داد: نخست اینکه آمریکا به اتباع خود هشدار داده عربستان را ترک کنند و این کشور را امن ندانسته است. دومین موضوع، بی‌پاسخ ماندن نامه قبلی باشگاه تراکتور از سوی ای‌اف‌سی بوده و سومین مسئله نیز مشکلات ترابری و دشواری جمع کردن بازیکنان و فراهم کردن پرواز چارتر در شرایط فعلی عنوان شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تراکتور در این مرحله حضور پیدا خواهد کرد یا نه، گفت: «به نظر می‌رسد که دیگر حضور پیدا نکند.» او در عین حال تأکید کرد باید منتظر تصمیم نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص بود.

با توجه به موضع باشگاه تراکتور و فدراسیون فوتبال، در صورتی که ای‌اف‌سی محل برگزاری این مسابقه را تغییر ندهد، احتمال حذف نماینده فوتبال ایران از لیگ نخبگان آسیا بسیار زیاد خواهد بود.