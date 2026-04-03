عالیشاه: عزت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز مردم است
بازیکن پرسپولیس درمورد شرایط کشور و لیگ برتر با رسانه رسمی این باشگاه مصاحبه کرد.
به گزارش ایلنا، امید عالیشاه در گفتوگو با سایت باشگاه پرسپولیس، با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: هرگونه کشتار، جنایت و تجاوز علیه ملت ایران را محکوم میکنم و باور دارم صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی مهمترین شاخصه جوامع بشری است.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تمامیت ارضی ایران برای مردم جایگاهی بنیادین دارد، گفت: این سرزمین در طول تاریخ با حوادث و فراز و فرودهای فراوانی روبهرو بوده و نام ایران همواره پابرجا مانده است. حفظ یکپارچگی کشور دغدغه مشترک همه ایرانیان محسوب میشود و حس تعلق به وطن در فرهنگ عمومی جامعه ریشهای عمیق دارد. واقعیت این است که عزت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز مردم است.
او ادامه داد: روحیه همدلی و وفاداری مردم ایران سرمایهای اجتماعی است. ایرانیان در بزنگاههای مختلف حضور مؤثر خود را نشان دادهاند و پیوند عاطفی با سرزمینشان بخش مهمی از هویت ملی آنان را شکل میدهد. به نظر من مسائل و مطالبات اجتماعی در مسیر گفتوگو و شنیدن صدای مردم به نتیجه میرسد و بهتر است مسئولان کشور با شنیدن حرفهای مردم، خواستههای عمومی را در اولویت تصمیمگیریها قرار دهند.
عالیشاه در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به شرایط مسابقات فوتبال گفت: امیدوارم هرچه زودتر درباره ادامه رقابتهای لیگ برتر تصمیمگیری شود تا بازیکنان، کادرهای فنی و هواداران با آگاهی از برنامهها، مسیر پیشرو را با تمرکز و آرامش دنبال کنند.
او در پایان گفت: عزت مردم ایران ارزشی ماندگار است که در حافظه تاریخی ملت جایگاهی ویژه دارد.