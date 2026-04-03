خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عالیشاه: عزت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز مردم است

کد خبر : 1768931
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن پرسپولیس درمورد شرایط کشور و لیگ برتر با رسانه رسمی این باشگاه مصاحبه کرد.

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه در گفت‌وگو با سایت باشگاه پرسپولیس، با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد:  هرگونه کشتار، جنایت و تجاوز علیه ملت‌ ایران را محکوم می‌کنم و باور دارم صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی مهم‌ترین شاخصه جوامع بشری است.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تمامیت ارضی ایران برای مردم جایگاهی بنیادین دارد، گفت:  این سرزمین در طول تاریخ با حوادث و فراز و فرودهای فراوانی روبه‌رو بوده و نام ایران همواره پابرجا مانده است. حفظ یکپارچگی کشور دغدغه مشترک همه ایرانیان محسوب می‌شود و حس تعلق به وطن در فرهنگ عمومی جامعه ریشه‌ای عمیق دارد. واقعیت این است که عزت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز مردم است.

او ادامه داد:  روحیه همدلی و وفاداری مردم ایران سرمایه‌ای اجتماعی است. ایرانیان در بزنگاه‌های مختلف حضور مؤثر خود را نشان داده‌اند و پیوند عاطفی با سرزمینشان بخش مهمی از هویت ملی آنان را شکل می‌دهد. به نظر من مسائل و مطالبات اجتماعی در مسیر گفت‌وگو و شنیدن صدای مردم به نتیجه می‌رسد و بهتر است مسئولان کشور با شنیدن حرف‌های مردم، خواسته‌های عمومی را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند.

عالیشاه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به شرایط مسابقات فوتبال گفت:  امیدوارم هرچه زودتر درباره ادامه رقابت‌های لیگ برتر تصمیم‌گیری شود تا بازیکنان، کادرهای فنی و هواداران با آگاهی از برنامه‌ها، مسیر پیش‌رو را با تمرکز و آرامش دنبال کنند.

او در پایان گفت:  عزت مردم ایران ارزشی ماندگار است که در حافظه تاریخی ملت جایگاهی ویژه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار