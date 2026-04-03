خداحافظی گتوزو از نیمکت ایتالیا

به گزارش ایلنا، «فدراسیون فوتبال ایتالیا و جنارو گتوزو به طور مشترک قرارداد همکاری این مربی با نیمکت تیم ملی فوتبال ایتالیا را فسخ کردند.»

این بخشی از بیانیه‌ای است که به خروج گتوزو از تیم ملی ایتالیا رسمیت می‌بخشد: «فدراسیون فوتبال ایتالیا از گتوزو و تمام کادر فنی او بابت جدیت، فداکاری و اشتیاقی که در نه ماه گذشته با آن کار کردند، تشکر کرده و برای آن‌ها در ادامه مسیر حرفه‌ای‌شان آرزوی موفقیت می‌کند.»

گتوزو در همین زمینه اظهار داشت: «با قلبی آکنده از درد، به دلیل عدم دستیابی به هدفی که تعیین کرده بودیم، پایان تجربه حضورم روی نیمکت تیم ملی را اعلام می‌کنم.

پیراهن لاجوردی باارزش‌ترین دارایی موجود در فوتبال است؛ به همین دلیل، شایسته است که از همین حالا مسیر را برای ارزیابی‌های فنی آتی هموار کنیم. مایلم از رئیس گابریله گراوینا و جیان‌لوئیجی بوفون و همراه با آن‌ها از تمامی همکاران در فدراسیون، بابت اعتماد و حمایتی که همیشه از من داشتند، تشکر کنم.

هدایت تیم ملی و انجام این کار با گروهی از پسران که تعهد و وابستگی خود به این پیراهن را نشان دادند، برای من یک افتخار بود. اما بزرگترین تشکر من خطاب به هواداران و تمام ایتالیایی‌هایی است که در این ماه‌ها هرگز عشق و حمایت خود را از تیم ملی دریغ نکردند. همیشه با لاجوردی در قلبم.»

گراوینا رییس سابق فدراسیون فوتبال ایتالیا در همین مورد گفت: «مایلم یک بار دیگر از گتوزو تشکر کنم؛ زیرا او علاوه بر اینکه انسانی خاص است، به عنوان مربی نیز سهم ارزشمندی ایفا کرد و موفق شد در عرض چند ماه، شور و اشتیاق را به اطراف تیم ملی بازگرداند. او غرور بزرگی نسبت به پیراهن لاجوردی را به بازیکنان و کل کشور منتقل کرد.»

انتهای پیام/