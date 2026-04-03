مدافع جوان فولاد: برای دفاع از کشورم اسلحه به دست خواهم گرفت

به گزارش ایلنا، امین ساعدی، مدافع جوان فولاد خوزستان، درباره شرایط این روزهای کشور و وضعیت تمرینات خود صحبت کرد.

او با اشاره به اقدامات اخیر گفت: «بدون شک هر انسانی که ذره‌ای وجدان و انسانیت داشته باشد، چنین جنایت‌هایی را محکوم می‌کند. در روزهای اخیر متأسفانه مناطق مختلفی از جمله مناطق مسکونی، مدارس، دانشگاه‌ها و برخی مراکز صنعتی مورد هدف قرار گرفتند که این موضوع باعث ناراحتی و اندوه بسیاری از مردم شده است.»

وی افزود: «برای من این سؤال مطرح است که آیا با کشتار کودکان میناب یا بمباران دانشگاه‌ها، قرار است آزادی برای مردم به ارمغان آورده شود؟»

ساعدی در ادامه درباره اتفاقات مربوط به شرکت فولاد گفت: «مجموعه‌هایی مانند فولاد خوزستان نقش بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه کشور دارند و هرگونه آسیب به چنین مراکزی، در واقع آسیب به جامعه و زندگی مردم است؛ موضوعی که هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد. من هم به‌عنوان یک فولادی، از این اتفاق بسیار ناراحت شدم.»

مدافع جوان فولاد همچنین درباره حس مسئولیت خود عنوان کرد: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه احساس مسئولیت می‌کنم و اگر لازم باشد، اسلحه به دست می‌گیرم و با تمام توان از سرزمینم دفاع خواهم کرد. باور دارم اتحاد و همدلی مردم می‌تواند ما را در این شرایط سخت پیروز کند.»

او در پایان درباره وضعیت ورزشی خود نیز توضیح داد: «در حال حاضر تمریناتم را به صورت انفرادی دنبال می‌کنم و در ارتباط مستمر با کادر فنی تیم هستم تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنم. امیدوارم با شروع دوباره رقابت‌های لیگ، بتوانیم با تمام توان برای خوشحالی هواداران خونگرم فولاد خوزستان به میدان برویم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم.»

