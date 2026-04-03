به گزارش ایلنا، بالاخره فوزی لقجع، مرد شماره یک فدراسیون فوتبال مراکش و نایب‌رئیس کاف، روزه سکوتش را در قبال جنجال‌های بی‌سابقه فینال جام ملت‌های آفریقا شکست. ماجرا به همان بازی پرحاشیه روز 18 ژانویه برمی‌گردد؛ دیداری که سنگالی‌ها ابتدا با برتری 1-0 پیروز میدان شده بودند، اما در نهایت با حکم جنجالی کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا ورق کاملا برگشت. به دلیل بیرون کشیدن تیم توسط سنگال، نتیجه 3-0 به سود مراکش اعلام شد تا جام قهرمانی به جای داکار، مسافر رباط شود.

پایگاه خبری فرانسوی «فوت مرکاتو» به نقل از نشریه مراکشی «العمق»، صحبت‌های مهمی را از لقجع منتشر کرده است. او در دفاع تمام‌قد از این اتفاق گفته است: «دست مراکش پر از مدارک و ادله غیرقابل انکار است. سیر تا پیاز این ماجرا، چه از طریق گزارش‌های رسمی و مکتوب و چه با تکیه بر تصاویر ویدئویی، با رعایت مو به موی قوانین ثبت و ضبط شده است. جدا از فیلم‌هایی که ثانیه به ثانیه بیرون رفتن آن‌ها از زمین و جو حاکم بر بازی را نشان می‌دهد، ترک میدان توسط تیم ملی سنگال با گزارش رسمی قاضی میدان هم به طور قطعی ثابت شده است.»

نایب‌رئیس کاف(کنفدراسیون فوتبال آفریقا) در ادامه صحبت‌هایش روی این موضوع پافشاری کرد که تایید انصراف سنگالی‌ها از این فینال تاریخی، دقیقا بر اساس بندهای ماده 84 آیین‌نامه انضباطی اتحادیه فوتبال آفریقا صورت گرفته است.

این همان تبصره‌ای است که کاف با استناد به آن و به دلیل نیمه‌کاره ماندن بازی از سوی حریف، حکم به پیروزی شیرهای اطلس (مراکش) در فینال جام ملت‌های 2025 داد.

لقجع همچنین روی این نکته تاکید کرد که با وجود خروج سنگالی‌ها از مستطیل سبز، بازیکنان مراکش حاضر بودند تا سوت پایان در زمین بمانند؛ چرا که اگر آن‌ها هم به تقلید از حریف زمین را ترک می‌کردند، قطعا با جرایم و محرومیت‌های سنگینی روبرو می‌شدند.

از چند هفته پیش که کمیته تجدیدنظر این رای جنجالی را صادر کرد، فوتبال در قاره سیاه عملا به دو قطب موافق و مخالف تقسیم شده است.

سنگالی‌ها بازنده این نبرد حقوقی لقب گرفتند و بازیکنان این تیم که به نشانه اعتراض به سوت‌های داور، زمین را ترک کرده بودند، با محرومیت و جریمه مواجه شدند. از همان روز تا حالا، ملی‌پوشان و مدیران فدراسیون سنگال در رسانه‌های مختلف کمپین‌های اعتراضی ثبت کرده‌اند تا ثابت کنند جام قهرمانی حق مسلم آن‌هاست.

در حال حاضر، فدراسیون فوتبال سنگال همچنان پی‌گیر ماجرا است و پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) کشانده است. آن‌ها با تمام قوا در حال فشار آوردن به مراکشی‌ها و مدیران کاف هستند تا شاید بتوانند این رای را در بالاترین مرجع حقوقی ورزش برگردانند.

انتهای پیام/