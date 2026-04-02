اعتماد مصر، ابهام ایران و امید تازه نیوزیلند
ارزیابی بلژیکیها از رقبای گروه G
یک وبسایت بلژیکی پس از پایان فیفادی ماه مارس، عملکرد سه رقیب بلژیک در جام جهانی را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، با پایان آخرین فیفادی پیش از اعلام فهرست نهایی تیمها در جام جهانی، رسانههای بلژیکی به ارزیابی وضعیت سه رقیب این کشور در گروه G پرداختند و از سه تصویر متفاوت گفتند.
مصر، تنها تیم این گروه که مانند بلژیک در دو بازی اخیرش شکست نخورد، با دو نتیجه امیدوارکننده وارد مسیر جام جهانی شد. پیروزی قاطع برابر عربستان با وجود مالکیت کمتر و سپس تساوی ارزشمند مقابل اسپانیا، نشان داد تیم حسام حسن حتی بدون محمد صلاح نیز ساختار منسجم و توانایی بالایی دارد. سیستم ۴-۲-۳-۱ این تیم در هر دو محوطه کارآمد بوده و مصریها امیدوارند با چنین شرایطی جام جهانی متفاوتی را تجربه کنند.
ایران اما بزرگترین علامت سؤال گروه است؛ تیمی که مسائل خارج از زمین بیش از خود فوتبال دربارهاش صحبتساز شده. پیروزی ۵-۰ مقابل کاستاریکا چندان تعیینکننده به نظر نمیرسد و شکست ۲-۱ برابر نیجریه تصویر واقعیتری از وضعیت فنی ایران ارائه داد. با این حال، درخشش مهدی طارمی – که با سه گل در این فیفادی به دومین گلزن تاریخ تیم ملی تبدیل شد – مهمترین نکته مثبت ایران بود. در کنار آن، همکاری او با قدوس نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. با وجود تأکید فیفا، همچنان ابهاماتی درباره شرایط ایران وجود دارد و این تیم فعلاً دیدار دوستانه دیگری در برنامه ندارد.
نیوزیلند، پایینترین تیم رنکینگ در میان ۴۸ تیم جام جهانی، در این وقفه یک برد ارزشمند به دست آورد. پس از شکست برابر فنلاند، این تیم با نمایشی کمسابقه ۴-۱ شیلی را شکست داد و برای نخستین بار پس از ۲۰ تلاش، یک تیم آمریکای جنوبی را از پیشرو برداشت. بازگشت کریس وود، بهترین گلزن تاریخ فوتبال نیوزیلند، نیز مهمترین خبر امیدوارکننده برای آنها بود. این تیم پیش از جام جهانی تنها یک آزمون دیگر مقابل انگلیس خواهد داشت.
به این ترتیب، مصر با اعتماد به نفس، ایران با ابهام و نیوزیلند با بارقه امید، سه چهره متفاوت گروه G پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.